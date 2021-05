Los artistas Billie Eilish, Post Malone y A$AP Rocky encabezarán el festival The Governors Ball 2021 de Nueva York, donde Megan Thee Stallion y J Balvin también programados para actuar en el evento, anunciaron los organizadores el martes.

El festival de música que normalmente se lleva a cabo a fines de la primavera boreal está programado para el 24 y 26 de septiembre, y los organizadores esperan que la vacunación generalizada permita presentaciones en vivo a escala de festival.

"A medida que más neoyorquinos se vacunan cada día, estamos orgullosos de apoyar el arte y la cultura y damos la bienvenida al The Governors Ball y su fantástica alineación, que incluye a Princess Nokia, A$AP Rocky y King Princess de la ciudad de Nueva York", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en un comunicado.



New York City's Music Festival is back.@Citibank presale for all tickets available now. General onsale starts Thursday, 5/6 at 12pm ET. #govballnyc pic.twitter.com/QyutdUm7Fw

— The Governors Ball (@GovBallNYC) May 4, 2021