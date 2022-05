"Periodista domesticado", Héctor Suárez Gomís agrede física y verbalmente a Vicente Serrano

El periodista Vicente Serrano denunció que Héctor Suárez Gomís lo agredió físicamente, luego de encontrarse por casualidad en un café de la plaza Artz en el Pedregal esta tarde. De acuerdo con el excolaborador de "La Octava", el actor rompió sus lentes y amenazó con "romperle su madre".

En su cuenta de Twitter, Serrano compartió un vídeo donde capta a Suárez Gomís que, sentado en una mesa aledaña a la del periodista, en un principio, trata de evadirlo. En la publicación puede observarse cuando un hombre se acerca a Serrano y este le explica que el actor rompió sus lentes y, luego de la agresión, continuaba atacándolo.

"No tengas miedo y di todo lo que me has dicho", se escucha decir a Serrano, dirigiéndose a Gomís. "¿No dijiste que me ibas a romper la madre?", insiste.

Por lo que el actor, más adelante, responde: "La verdad, wey. ¿No eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono".

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

Serrano insiste y menciona, repetitivamente, que Héctor rompió sus lentes, a lo que el actor asienta con la cabeza, mientras pica el plato de comida.

Puede apreciarse como el actor reconoce que rompió los lentes del periodista, "tal y como a ti se te da tu pinche gana meterte conmigo en tus redes sociales".

El actor iba acompañador de una mujer que no alcanza a identificarse su identidad y que tampoco hace ningún tipo de intervención durante el vídeo.

