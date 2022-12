¿Pepe ya dijo quién ganó “MasterChef Celebrity”?

Ricardo Peralta ya no quiere ni hablar de “MasterChef Celebrity” después de que se dijo que durante un espectáculo de stand up se le escapó una declaración: “Lorena ganó”, haciendo referencia a que su compañera sería la triunfadora de esta edición.

No obstante, el comediante e influencer niega que hubiera hecho esa afirmación. “No, está temporada ganó México”, aclara evadiendo el spoiler. En la final aún están Ricardo, Lorena, Arturo López Gavito, Alejandra Avalos, Karla Gascón y Mauricio Mancera.

Lee también: Facundo es detenido en Qatar por hacerle de limpiaparabrisas



Sandra Echeverría se enfoca en su carrera musical tras separación

Luego de que Sandra Echeverría hablara abiertamente de su separación con Leonardo de Lozanne después de 11 años de matrimonio, ahora pide respeto a su silencio sobre los detalles. La actriz asistió a una premiación y ante el cuestionamiento prefirió callar: “Es un tema que ya no quisiera abordar, entonces agradezco su respeto”, afirma.

Lo que sí acepta fue haber revelado todo intencionalmente a través del podcast “Señoras punk”. “Lo quise abordar así, de una forma más personal”, agregó mientras se retiraba. Ahora, dice, está concentrada en su faceta musical. “Cierro el año con mucha música y en un evento de Navidad que voy a hacer en el Auditorio con sinfónica”.

Foto: Instagram



Roberto Carlo piensa en ser papá, no en la boda con su novio

Roberto Carlo ya no piensa en la boda, ahora quiere hijos. El actor que se declaró abiertamente gay en el programa “Sale el sol”, dónde es conductor, había entusiasmado a sus fans después de que en 2020 le pidió matrimonio a su pareja Rubén Kuri, pero ahora durante un encuentro con la prensa dice que se ha sentido presionado por el público que está expectante de la fecha de su unión, aunque ahora tienen otros planes.

“Esa mentada boda, yo no sabía que en cuanto diera el anillo tenía que casarme tan rápido, pero, así como ustedes me meten presión ya me la anda metiendo el novio, el comprometido, sí espero que sea en el 2023 pero es que también queremos tener un bebé y cuesta todo un chorro así que estamos decidiendo si primero bebé o boda”, revela.

Foto: Instagram

Lee también: Hijo de René Strickler celebra segunda boda con su esposo; aquí los detalles

mld