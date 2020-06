Pepe y Teo se manifiestan a pesar del coronavirus

Tener una marcha del orgullo LGBT virtual significa, en palabras de los youtubers Pepe y Teo, una oportunidad gran de que muchas más personas se sumen, esta vez con acciones digitales.

Los influencers ven el lado positivo del festejo que bajo el lema #ElOrgulloPermanece y la presencia de artistas como Thalía se realiza hoy a partir de las 12:00 horas.

Si bien reconocen que bajo un escenario normal —sin pandemia por el Covid-19— junio sería un mes lleno de actividades para celebrar la diversidad sexual, en ese adaptarse encuentran ventajas.

“No debemos de dejar pasar este momento y demostrar que seguimos haciendo un movimiento a pesar de la situación”, comenta Pepe en entrevista.

Reconocidos por su canal de YouTube y el libro La estupenda guía para vivir la vida a tu manera, así como por sus conferencias que realizan en diversos países, comparten que han podido ver la realidad que viven las personas LGBT en diversas latitudes.

En cuanto a la República mexicana lamentan que todavía estemos atrasados en temas de matrimonio igualitario, adopción homoparental e identidad trans, proceso que camina lento.

“En la ciudad de México vivimos en una burbuja de privilegios desde hace bastante tiempo pero en otros estados aún falta. El tema de la marcha en la CDMX representaba y todavía representa que vengan de otros estados a manifestarse aquí y hacer oír su voz . Sí hay mucho qué hacer”, dice Pepe.

“Latinoamérica es muy similar a lo que sucede en México. Vamos ahí poco a poquito, en las ciudades más importantes de cada país a lo mejor hay muchos más avances, apertura, derechos, pero siempre las ciudades circundantes, las periferias la pasan más mal”, añade Teo.

Arcoiris para todos

Para entender mejor a la comunidad LGBT, Pepe y Teo señalan que hay diferentes productos como películas, documentales, caricaturas y libros, que pueden guiar al público.

"Si aún están en el closet no se presionen todo a su tiempo hay mucha gente allá afuera que entiende lo que están pasando. Si usted no es de la comunidad pero es un aliado gracias", comentan.

Además recalcan que es importante exponerse a otras historias para conocer otra perspectiva y otra visión del mundo. Así como ellos tienen su canal en YouTube recalcan que hay más creadores de contenido que como ellos tocan el tema.

"La mayoría de nosotros contamos nuestra historia de cómo salimos del closet y el hecho de estar expuestos le ayuda a mucha gente a conocer un poco más de cómo es vivir en México, siendo parte de la comunidad, de manera más verídica".

Libros

Los youtubers recomiendan acercarse a "La estupenda guía para vivir la vida a tu manera", texto lanzado bajo su autoría hace dos años en el que abordan temas como del cómo salir del closet con mensajes positivos del amor propio.

Documental

Una opción es "Visible: Out on Television". Explican que el largometraje sigue la historia de la comunidad y su representación en los medios en Estados Unidos.

"Es un gran docuserie en el que puedes conocer porque retratan cómo era la vida y cómo fue evolucionando en la sociedad el tema LGBT", dicen.

Ficción

En cuanto al séptimo arte resaltan películas como la ganadora del Oscar "Una mujer fantástica; "120 latidos por minuto, sobre la epidemia del VIH en los 80 y 90; "Moonlight" y "Call me by your name", entre otras.

Caricaturas

Para los más pequeños consideran que títulos como "Steven Universe" (donde hay personajes trans) y"La leyenda de Korra" (con un personaje de una mujer lesbiana), entre otros.

"Los niños al ver estos temas en caricaturas y no llevados a un lugar de escándalo o amarillista es más fácil que lo vean como algo natural , sabiendo que existen parejas del mismo sexo, trans, etc., que hay una diversidad".

"Al estar empapados de esta información de manera correcta se convierten en aliados y personas que respetan la diversidad que existe".