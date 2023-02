¿Pepe Aguilar ya se hartó de las polémicas de Ángela Aguilar?

Tanta ha sido la polémica que ha generado Ángela Aguilar que su propio padre Pepe Aguilar ha tomado la decisión de no hablar con medios, para evitar que los periodistas le pregunten acerca de las supuestas raíces argentinas de la joven, como sucedió desde la Feria de León 2023, en donde el intérprete de regional mexicano prometió responder algunas preguntas a los medios, y ante la insistencia de cuestionar temas delicados, pero después de varios minutos de espera, prefirió cancelar este encuentro y no decir nada.

Lalo “el mimo” muestra problemas de memoria

Si bien es cierto que Lalo “el mimo” cuenta con una amplia trayectoria artística, algo que ha llamado la atención recientemente fue que el actor ha tenido problemas en recordar cosas, algo que fue muy recurrente durante una entrevista en el que anunció que sigue trabajando en el canal De Película. “Hice 135 películas, se me olvidan de repente los títulos”, dijo al no poder recordar el nombre de una cinta. Este problema ocurrió en repetidas ocasiones pues se le olvidaban datos o no recordaba ciertas cosas.

Esperemos que sólo sea un desliz.



Se viene nueva temporada de "Un viernes de locos"

Todo parece indicar que una segunda película de “Un viernes de locos” ya está en las pláticas de DISNEY+, así lo dejó ver la actriz Jamie Lee Curtis, quien en su cuenta de Instagram compartió una fotografía con su coestelar, Lindsay Lohan. Ahí escribió una frase que hace referencia a la famosa cinta de 2003: “¡Es viernes, sólo digo! Dedos cruzados”. Una de las que comentó con el emoji de dedos cruzados (que hacen referencia a pedir algo al destino) fue Lohan, quien casualmente ha retomado su carrera actoral desde el año pasado, que hizo una película navideña con Netflix. La publicación generó miles de comentarios de seguidores de la actriz de 64 años, quienes le suplicaron por una secuela. Jamie además etiquetó a Lindsay y la plataforma digital.



