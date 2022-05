Pepe Aguilar abre su TikTok: critica y amenaza que lo usará para "sus amarguras"

Pepe Aguilar es una de las celebridades que se unen al mundo de las redes sociales y recientemente el cantante abrió una cuenta en Tik Tok, pero a diferencia de personalidades como Erika Buenfil o Alexis Ayala que hace video bailando o haciendo chistes, Aguilar dijo que él utilizara su nuevo espacio para contar sus “amarguras”.

Pepe después de mucho tiempo decidió abrir su cuenta de TikTok, pero a diferencia de otros artistas no se mostrará realizando algunas de las coreografías más populares.

Aguilar reveló que su nueva red él la utilizará para compartir sus amarguras, fiel a su estilo el cantante advirtió que no aparecería bailando.

“Solamente para decirles que me choca ver a personas mayores de 30 años queriendo hacerse el chistosito en TikTok nada más, esta es la primera amargura”, dijo Pepe.





En su primer video, Aguilar les pidió a sus seguidores no sacarse de onda de las cosas que pueda decir en TikTok pues para eso creó su cuenta y dijo que utilizará su espacio para hablar de las inconformidades que ve en su día a día.

“Porque de eso se va a tratar mi cuenta aquí de ser amargo, así que no se vayan a asustar ni sacar de onda si les checa alguna de las tarugadas que diré, porque si te choca te checa”, dijo Aguilar.

A menos de un día de haber abierto su cuenta, el interprete de “Por mujeres como tu” ya cuenta con más de 64 mil seguidores y 115 mil me gusta.

Aunque dijo que habría de sus amarguras, lo cierto es que en un segundo video estaba junto a su hija Ángela ya que ambos se encontraban firmando sus discos.

Es ahí donde Aguilar se burla de su hija al preguntarle sobre ¿cuántos discos llevaba? En ese momento Ángela Aguilar le responde que cinco, por lo que de inmediato el cantante se burla.

“No te he dicho cuántos has vendido sino cuantos has firmado”, señala Pepe Aguilar. Ante este chiste, la joven empieza a reírse: “que grosero eres, bueno esos son los que me has sacado”, le responde Ángela Aguilar.



