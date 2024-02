People’s Choice Awards: Adam Sandler gana y defiende la autenticidad

La 49 entrega de los People’s Choice Awards logró unir a diferentes generaciones gracias a la autenticidad.

La premiación anual es el resultado de los más votados por el público en cuestión de cine, televisión, música y redes sociales, por lo que lo mismo fueron reconocidas figuras como la argentina Tefi Russo como influencer del año, que Adam Sandler, como Ícono de la gente, quien fiel a su esencia dio un discurso cómico.

“Esto es un poco humillante porque mi agente me dijo ‘ganaste el premio a Ícono del año’ y como estaba manejando pensé que había dicho que era al hombre más sexy de la revista People”, bromeó Sandler.

“No quería recibir este premio sin devolverle algo a la comunidad y quiero recordarles que por favor aprovechen todo su potencial”, señaló el actor, quien además se lo dedicó a sus hijas y esposa Jackie, que lo acompañó.

El premio se lo entregó Jennifer Aniston, quien ha coprotagonizado con él tres películas, entre ellas Misterio a la vista. Aniston también recibió el premio a estrella de drama en TV por su serie The morning show.

“He estado haciendo esto muchos años, más de lo que quisiera mencionar, pero la única razón por la que sigo aquí es por ustedes los fans, así que esto significa mucho para mí”, dijo Aniston.

Y la gran combinación entre nuevos talentos y artistas consolidados se dio cuando después de premiar a la rapera Ice Spice como mejor artista nuevo, apareció en el escenario la consolidada Kylie Minogue para cantar su nuevo tema “Pam Pam”.

Ice Spice, quien optó por el color rojo, ganó a Artista nuevo del año. Foto: AP y AFP

Sydney Sweeney, de vestido rojo, al cuerpo, y escote profundo. Foto: AP y AFP

Además, Lenny Kravitz hizo uno de los números musicales más especiales, con un medley de sus éxitos antes de ser reconocido como ícono de la música.

Lenny Kravitz fue reconocido como ícono de la música. Foto: Getty Images

“Cuando comencé mucha gente me ofreció muchos contratos, pero me pedían cambiar, me decían que no era suficientemente afroamericano, ni suficientemente blanco y dije que no al dinero y todas esas promesas de fama, las solté porque no quería hacer nada que no fuera auténtico”, expresó Kravitz.

Personalidades como Tom Hiddleston por Loki y Billie Eilish por su actuación en Swarm fueron premiados en vivo desde el Barker Hangar de Santa Mónica, California. Mientras que fuera de cámaras Oppenheimer se llevó el premio a película de drama, y Taylor Swift como artista femenina, artista pop y tour del año.

Billie Eilish, Actuación del año. televisiva del año: Swarm. Foto; Getty Images

Dan justicia a Barbie

Barbie recibió su merecido reconocimiento como la película más querida por los fans del mundo.

La cinta de Greta Gerwig fue premiada como Película del año, película de comedia, estrella masculina para Ryan Gosling, estrella femenina para Margot Robbie y actuación cinematográfica para America Ferrera, quien subió al escenario en representación.

“Ustedes, la audiencia, hicieron que Barbie fuera un fenómeno cultural global”, señaló Ferrera, quien da vida a Gloria.

“Tengo que darle las gracias a Greta y Margot por invitarme a representar a toda la raza humana en Barbielandia, espero que ustedes se sientan orgullosos de mí como humanidad, fue una oportunidad de la vida ser parte de una película que cambió el mundo y dijo cosas que necesitábamos escuchar en voz alta”, destacó.