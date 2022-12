Pee Wee asegura que siente pena con las mujeres por las especulaciones sobre su sexualidad

Desde hace algunos días las especulaciones sobre la vida privada de Pee Wee comenzaron a circular, esto a raíz de que una revista de circulación nacional aseguró que el cantante mantenía una relación con su mánager Pepe Rincón, incluso afirmó que la pareja se había casado en secreto hace poco más de tres años.

Tras esta noticia, el representante del exvocalista de Kumbia Kings salió a desmentir a la publicación y no sólo explicó que todo lo que habían escrito era una completa difamación, también adelantó que tomaría acciones legales en su contra; eso sí dejó claro que Pee Wee no deseaba hablar al respecto pues veía innecesario salir a aclarar “chismes”.

Sin embargo, el cantante decidió romper el silencio y en un encuentro con los medios de comunicación reveló como ha tomado el escándalo: " Significa muchísima risa, la verdad. Honestamente, desde el martes que se dio a conocer, me he reído con mi mamá, mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen", dijo en declaraciones retomadas por el programa ¡Siéntese Quien Pueda!

Irvin Salinas, nombre real del artista, también detalló que lo único que le ha causado malestar es que ahora deba defender su sexualidad frente al público, los medios y hasta las mujeres con las que ha salido, pues algunas de ellas le han pedido explicaciones al respecto: “Me da muchísima pena porque soy soltero y de repente salgo con una amiga y no funciona, de repente salgo con otra amiga y de repente sí funciona y me da muchísima pena porque toda la semana, todas mis amigas (me escribieron): '¡Qué onda con esto!'", agregó.

Para que no haya dudas, el también actor fue tajante al asegurar que desde siempre le han gustado las mujeres, pero agradeció los mensajes de apoyo que recibió por parte de la comunidad LGBT+: “ Estoy enterado de que tengo público de la comunidad gay y siempre los voy a querer a todos. Agradezco mucho el apoyo”.

Pee Wee confía en que, con el tiempo, esta situación se olvide, no obstante, confirmó que él también demandará al medio que quiso difamarlo.

