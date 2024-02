Pedro Sola critica a Christian Chávez por ir "vestido de mujer"

Pedro Sola, conductor de "Ventaneando" está dando de qué hablar en redes tras sincerarse con su opinión sobre el atuendo que lució el cantante Christian Chávez en Premios Lo Nuestro, ceremonia a la que acudió junto a su amigo Christopher Uckermann.

Aunque los integrantes de la bada RBD llegaron con la mejor actitud a los premios que galardona a lo mejor de la música latina, finalmente no se quedaron a la ceremonia porque según su versión no los tenían contemplados en la lista y no tenían lugar.

A través de un video, los cantantes se mostraron contrariados por el trato de que les dieron, así que lo compartieron con sus seguidores en las redes y saliendo del lugar de los premios en Miami, se dispusieron a ir a cenar.

Pedro Sola se sincera sobre la vestimenta de Christian Chávez

No es la primera vez que Pedro Sola expresa su desacuerdo con los outfits de Christian, durante la gira de RBD lució varios que no fueron del gusto del conductor de 77 años; en esta ocasión nuevamente, consciente de que sus palabras no iban a ser del agrado de mucha gente, externó su opinión.

El atuendo de Christian Chávez que no le gustó a Pedro Sola.

“Tengo que comentar algo que me va a odiar la gente, a mi no me parece que Cristian Chavez tenga que ir vestido de mujer, no tiene por qué ir así; es guapo como hombre y no tiene por qué ir con esas fachas, no es transgénero, ni transexual ni travesti", expresó ante el desacuerdo de sus colegas como Pati Chapoy y Linet Puente.

Christian Chávez y Christopher Uckermann en la alfombra de Premios Lo Nuestro 2024.

Christian Chávez usó un atuendo en color negro escotado y que dejó al descubierto su espalda; el cantante de 40 años también dio mucho de qué hablar cuando usó en la gira de RBD un traje de charro en color rosa, sin embargo, pese a las críticas lo siguió utilizando.

