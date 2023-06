Pedro Pascal revela que Bella Ramsey fue su gran motivación en "The last of us"

La actuación de Pedro Pascal como Joel en "The last of us" ha recibido el aplauso de las y los fanáticos del videojuego que, al anunciarse que se crearía una serie de la franquicia, se mostraron escépticos, sin embargo, tanto la actuación del chileno como la de Bella Ramsey han cautivado, por lo que el actor ha confiado que pese a que, en un principio, creyó que trabajar junto a una adolescente sería complicado, su relación con la actriz es excelente, pues hasta confesó que la joven ha sacado lo mejor de sí.

"Variety", la revista especializada en cine, acaba de publicar una entrevista que Pedro Pascal les otorgó y en la que el actor Steve Yeun, uno de los protagonista de "The Walking Dead" fungió como entrevistador, pues como indicó en la charla, luego de participar en la serie de zombies se siente muy identificado con Pascal quien, a su vez, dio vida a Joel Miller en "The lasf of us", un operador del mercado negro que paga las consecuencias de un escabroso pasado.

Pedro y Steve se sentaron frente a frente para hablar de sus experiencias como actores en producciones que se diferencian de las clásicas historias de amor, crimen o suspenso, pues ellos tiene que desafiar a zombies y sobrevivir en ambientes sumamente hostiles, por ello, la conversación comenzó con una serie de halagos dirigidos a los desempeños de ambos, por lo que bromearon un poco, acertando a que se trataría de un largo bombardeo de cumplidos.

Más adelante, Pascal, un poco avergonzado y luego de evadir la preguta, tuvo que reconocer que no conocía la historia de "The lasf of us", uno de los videojeugos de terror favoritos de la comunidad gamer, pues al leer el guion de Craig Mazin, creador y productor de la serie, creyó que se trataba de una historia que se contaría por primera vez y no fue sino hasta que sus sobrinos lo sacaron de su error, revelándole que, en realidad, se trataba uno de los juegos más conocidos e importantes contemporáneos.

"No sabía nada del juego. Lo primero que me vino a la mente fueron los guiones escritos por Craig Mazin. Yo estaba como: ´-Esta historia es increíble´. Y mis sobrinos decían: ´-¡Es un videojuego, idiota!´", indicó.

Pero a diferencia de Pascal, Steve presumió que se obsesionó tanto con el videojuego que llegó a jugarlo hasta 12 veces, lo que le producía llegar en un estado catatónico" al ser de "The Walking Dead", por lo que trató de sincerarse hablándole de la gran admiración que sentía ante la gran adaptación interpretativa que tanto él, como su coprotagonista, la actriz Bella Ramsey habían logrado, pues era poca la fe que existía en tanto los resultados que una serie, basada en un videojuego tan querido, podía alcanzar.

Desde su estreno a mitades de enero de este año, la serie alcanzó un muy buen recibimiento de la audiencia, alcanzando 8,2 millones espectadores lo que, además, generó que el videojuego, lanzado en 2013, comenzará a generar ventas disparatadas.

Y aunque los resultados de "The last of us" han sido muy buenos, Pascal no escatimó a la hora de reconocer que, durante las filmaciones, también existieron retos que no se vieron reflejados en la pantalla; uno de ellos fue su relación con Bella Ramsey, que da vida a Ellie Williams, una joven de gran astucia y valentía que demuestra sus habilidades luego de que una catástrofe acaece en su comunidad.

Pese a que al actor habló de la excelente relación que sostuvo con su coprotagonista, tuvo que confesar que, en un principio, temió que no existiera la suficiente conexión a la hora de interactuar, debido a que, cuando comenzaron las grabacaiones que tuvieron 12 meses de duración, Bella tenía sólo 17 años, una edad en que los jóvenes se encuentran dispersos pero ,con el trato diario, aprendió que sólo eran conceptos preconcebimos, pues la la ctriz le demostró que no importan los años, sino la entrega y el compromiso con el que hay que desempeñarse.

"(...)12 meses ... qué miedo fue saber que ibas a vivir una experiencia de 12 meses fuera de casa, con una adolescente (pero) me di cuenta de que eran genial. Lo sabía, no podría haber pedido un adolescente más anclada, generosa y reflexiva. Y no quiero decir eso de una manera condescendiente. Tenían 17 años, cumplió 18 mientras estábamos filmando, y eso podría haber apestado. Confié en Bella durante gran parte de la experiencia. Los dos estábamos asustados y tímidos por eso, pero Bella simplemente me inspiró a ser maduro al respecto", destacó.

De hecho, reveló que fue Ramsey quien lo inspiró a dar lo mejor de sí en el proyecto: "Realmente no creo haber conocido a nadie como Bella, ella sacó lo mejor de mi como persona", destacó.

