Aunque ya era un actor conocido, la fama y el reconocimiento internacional llegó a la vida de Pablo Pascal tras participar en la serie "Narcos", en su edición colombiana. En este proyecto el estadounidense, nacido en Chile, dio vida a uno de los dos detectives encargados de la caída del capo más importante del país, Pablo Escobar Gaviria.

Esta interpretación también le valió para dar el salto a una de las franquicias más importantes del mundo del cine, Star Wars, y se encargó del papel principal en la serie "The Mandalorian".

Ahora, el nombre de Pascal vuelve a estar en boca de todos, gracias a su nuevo protagónico en "The Last of Us", producción de HBO+, y los detalles de su vida privada son cada vez más de interés público, por lo cautivadora que ha sido su participación en la serie.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención sobre el actor es su vida amorosa, pues se le ha vinculado a actrices como María Dizzia conocida por su participación en "The Orange is the new black", con quien coincidió en la serie "La ley y el orden", en el año 2008, y de acuerdo con el medio The Sun mantuvieron una relación, pero nunca se dio a conocer públicamente.



Con Dizzia fue relacionado en 2008 Foto: Instagram

Además de Dizzia, Pablo también fue relacionado con otras famosas, una de ellas es Lena Headey, con quien compartió créditos en la popular serie "Game of Thrones", pero el romance nunca fue confirmado y solo se asumió por una fotografía compartida por la actriz en 2014, a través de sus redes sociales.



Con Lena tampoco se confirmó nada Foto: Instagram

Robin Tunney ha sido otra actriz con quien, se presume, tuvo un noviazgo, pues fueron vistos en las calles de hollywood en un par de ocasione, la primer en 2015, y una última vez en el año 2019, justo antes de comenzar a saltar a la fama.



Con la actriz fue visto en dos ocasiones Foto: Instagram

Varios medios han intentado relacionarlo con Sarah Paulson, a quien conoce desde hace casi tres décadas y con quien mantiene una amistad muy cercana; sin embargo, Paulson es una mujer abiertamente lesbiana y mantiene una relación con la también actriz Holland Taylor.

