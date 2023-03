Pedro Pascal busca la redención

Hollywood.— Las fronteras están más que cruzadas para el chileno Pedro Pascal, quien regresó la noche del martes al universo de The Mandalorian para ponerse el casco del mítico guerrero, que en esta tercera temporada de la serie de Disney+ busca la redención.

En mayo de 2022 en su declaración a EL UNIVERSAL hizo patente el gusto de honrar sus orígenes: “Siendo latino, yo creo que todo lo que hago tiene un sabor de ahí, porque no me lo puedo quitar y no quiero. Para mí es muy importante que esa latinidad entre al mundo de Star Wars, lo cual se convierte en un orgullo para mí”.

El chileno fue recibido por fans caracterizados como su personaje de armadura Din Djarin, y estuvo rodeado de personas de todas nacionalidades, enmarcado por las cortinas del majestuoso teatro El Capitán, que rodeaban a la nave del tamaño real de la Antigua República estacionada sobre el escenario que pilotea Djarin.

Pascal se unió a su coprotagonista Katee Sackhoff, así como a los cocreadores de The Mandalorian, Jon Favreau y Dave Filoni en una foto selfie.

La producción de Lucasfilm en sus dos primeros episodios (el primero se estrenó la madrugada del miércoles) continúa la cruzada de redención de Djarin tras haber violado el código mandaloriano de removerse el casco. La única oportunidad de alcanzar perdón es aterrizar en la atmósfera peligrosa del planeta Mandelore y llegar a un sitio de aguas ancestrales para mostrar su valía como guerrero y no como caza recompensas.

La tercera temporada de The Mandalorian también será la más feminista de lo que va de la serie, que obtuvo nominaciones al Globo de Oro y al Emmy.

Como actriz que se viste de la mandaloriana Bo-Katan, Sackhoff está lista para defender su derecho al trono frente al personaje de Pascal y unirse a otras mujeres que custodian el código del planeta en ruinas del que sobreviven como especie.

“Es muy importante para mí que series como The Mandalorian que habitan la ciencia ficción muestren las distintas posibilidades para ser mujer. Ya soy madre de una hija y pongo atención en estos poderosos valores. Me da orgullo ser parte del proyecto al lado de Pedro”, indicó Sackhoff.