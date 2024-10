Morelia. Cuando el cineasta español Mateo Gil tenía 19 años, alguien le prestó la novela "Pedro Páramo" y quedó impactado de tal manera que jamás lo devolvió.



"Quedé prendado, obsesionado. Un verano fantaseaba e iba escaleteando (una versión para cine), luego me dieron la oportunidad de escribir la adaptación para dirigirla, pero no se pudo hacer", recuerda.



Hoy casi dos décadas después de esa ocasión, Gil está feliz con haber participado en una cinta basada en el texto original de Juan Rulfo, que se presenta esta noche en el Festival Internacional de Cine de Morelia. La cinta, ópera prima como director del cinefotógrafo Rodrigo Prieto ("Amores perros" y "El lobo de Wall Street") llegará a Netflix el mes próximo. El escritor fue el responsable de adaptar la historia al audiovisual.

Lee también: Festival de cine de Morelia: ¿dónde ver gratuitamente su selección oficial?



Pedro Páramo, personaje que da nombre a la novela publicada en los 50, es alguien a quien ha corrompido la Revolución, siendo el cacique del pueblo de Comala, además de cruel, mujeriego y ladrón.



Mientras Manuel García Rulfo (Perfectos desconocidos y Un vecino gruñón) da vida a Páramo, en el reparto se encuentran entre otros, Tenoch Huerta (Black Panther: Wakanda por siempre) en el papel de “Juan Preciado”, quien precisamente regresa a buscar a su padre a Comala, Ilse Salas (Las niñas bien), Dolores Heredia (Rudo y cursi), Giovanna Zacarías (Las vueltas del citrillo) y Mayra Batalla (Huesera).



"Ustedes hablan de la mexicanidad (en los temas), pero yo no sé qué es eso, yo no conocía la novela y me agarró las fibras y no me dejó nunca más. Mi tierra (Castilla) se parece mucho a la que cuenta Rulfo, mi tierra fue igual conquistada que Latinoamérica", destaca Gil.

Lee también: Karla Sofía Gascón y su lucha por el acento mexicano



Para Prieto, la tecnología permite abordar de otra manera la historia que ha tenido dos versiones anteriores, 1966 y 1976, donde el protagónico recayó en manos del estadounidense John Gavin y el connacional Manuel Ojeda, respectivamente.



"Podemos mostrar a un Comala abandonado y sus tiempos de bonanza, pero no sólo eso, sino ver cómo los personajes van evolucionando, con tecnología hacerlos ver más jóvenes; esta visión de Pedro Páramo es única y eso me emociona", indica el realizador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc