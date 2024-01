Pedro de Tavira le tiene miedo a la vejez

Empezar a trabajar en teatro desde 2009 y seguir ejerciendo esa profesión en la actualidad ha hecho que el actor Pedro de Tavira actualmente se sienta afortunado de laborar en esta pasión que, consideró, le ha dado solidez y confianza.

“En el rango en el que estoy sé hasta dónde llego, reconozco que hay cosas que me cuestan trabajo y otras menos, pero he aprendido a confiar, con el tiempo he ganado la seguridad y saber que tengo la capacidad y un grupo de actores que me apoya”, aseguró.

El histrión de 38 años empezó el año terminando de grabar la telenovela El maleficio, que continúa al aire por Las Estrellas, además sigue con la obra de teatro El padre, en donde se aborda el tema de la demencia senil, algo que le ha permitido reflexionar sobre el tema.

“Ahora está más a flor de piel el temor de tener demencia. Siempre le he tenido miedo a la vejez, que llegue esta etapa de la vida me da cierto miedito, por eso intento comer sanamente, hacer ejercicio, mantener activo mi cuerpo”, señaló.

Afortunadamente, dijo, tiene un trabajo que le permite ejercitar todo el tiempo su cerebro y estar practicando su memoria.

“No pienso que haya que sacrificar tantas cosas que me gustan, pero sí hay que estar conscientes de las cosas que me pueden hacer daño a la larga”, subrayó el artista.

En la vida real no es religioso, sin embargo, en la pantalla está dándole vida a un cura jesuita en dicho melodrama de Televisa producido por José Alberto Castro, que se ve forzado a una lucha contra un demonio que tiene una secta y que poco a poco se meterá en asuntos para luchar en contra de su voluntad y que lo llevará a tener una decisión de vida o muerte.

De Tavira dijo que dentro de sus metas personales está vivir tranquilamente, pues casi siempre vive en un mundo muy atareado con una necesidad de tener más y más que le ocasiona un estrés innecesario.

También se visualiza dentro de cinco años viviendo en el escenario, sin embargo, aceptó que se ha quedado con más ganas de darle personajes en el cine.

El año pasado estrenó la cinta Recursos humanos, comedia negra que trata el mundo de la oficina, con sarcasmos e ironías, que muy pronto estará en plataformas digitales.