Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

"Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo": Marta Minujín

La segunda temporada de "Pacemaker", el antihéroe más irrevetente de DC, llega tras tres años de espera y con un cambio de tono que promete profundizar en los conflictos internos y las relaciones del personaje interpretado por .

La serie de HBO Max, continúa tras los eventos de Superman (2025), explorando cómo Chris Smith (Peacemaker) enfrenta las consecuencias de sus acciones y las amenazas del multiverso.

¿De qué trata la segunda temporada de Peacemaker?

La segunda temporada, que consta de ocho episodios, está disponible a partir de este 21 de agosto y, de acuerdo con la sinopsis oficial, en antihéroe descubrirá un mundo alternativo "donde la vida es todo lo que desearía que fuera".

El misterio rodea cada detalle de la temporada: desde la inclusión de personajes, hasta los giros que involucran el multiverso; además, según David Denman, mantiene la comedia y la acción que conquistó a los fans en su primer entrega:

“Tiene todo lo bueno de la primera temporada, pero expandido. Hay humor, locura, acción y momentos muy emotivos. Hay, incluso, un poco más de emoción que en la primera temporada”, dijo el actor.

Denman, se une al elenco interpretando a un personaje misterioso que parece estar íntimamente ligado a los traumas del protagonista.

“Nunca había hecho una producción de cómics y aquí estaba rompiendo paredes, volando por los aires con un traje de superhéroe. Fue único, diferente a cualquier otra experiencia en mi carrera”.

¿Cuándo se estrenará cada capítulo?

A partir de hoy, los fans de este personaje podrán ser testigos de la continuación de su historia; sin embargo, a diferencia de otras producciones, cada uno de los ocho capítulos se estrenará semanalmente.

  • Capítulo 1: 21 de agosto
  • Capítulo 2: 28 de agosto
  • Capítulo 3: 4 de septiembre
  • Capítulo 4: 11 de septiembre
  • Capítulo 5: 18 de septiembre
  • Capítulo 6: 25 de septiembre
  • Capítulo 7: 2 de octubre
  • Capítulo 8: 9 de octubre

