Madrid.— Paz Vega considera que, a la hora de dirigir, ella juega con ventaja ante cualquier director o directora novel debido a que los actores traen todo el aprendizaje de los rodajes hechos.

“Cuando un actor quiere dirigir es porque tiene mucho que decir, por eso es que se le debería de dar más oportunidades”, apeló.

Esa postura dejó en claro la actriz en el marco del evento internacional Iberseries & Platino Industria, que se lleva a cabo en esta ciudad hasta el viernes, donde ayer presentó su primer filme como directora, Rita.

Lograr ese paso de actriz a realizadora no fue sencillo, pues de acuerdo con la estrella, al ser actriz no muchos no confían en ella y su capacidad detrás de la cámara.

“Estoy convencida de que si no hubiera sido una actriz famosa, me hubiera sido más fácil hacer este proyecto”, dijo en la charla que dio a productores y personas de la industria en la sede del Centro cultural Matadero.

La cineasta contó que le llevó ocho años hacer realidad esta historia, pues no sólo se le atravesó la pandemia, le bastó con el simple hecho de ser una celebridad.

“(Ser directora) Era un impulso al que no supe ponerle nombre hasta tiempo después. He sentido mucha frustración durante mucho tiempo porque quería hacer algo más, pero no lo había podido desarrollar hasta ahora, fue como una olla a presión”, explicó.

Retrato de familia

Con el apoyo de Stage México Produce, EL UNIVERSAL tuvo la oportunidad de reunirse con Paz para hablar sobre esta historia situada en los años 80 en Sevilla.

La película cuenta la relación de dos hermanos, Rita y Lolo. Y Paz Vega en el papel de madre, Mari; habla de temas importantes de la época como de la Ley del divorcio, que fue aprobada en España hasta el año 1984.

“Es mi particular carta de amor a mi tierra y a las madres. Una película que apela a nuestros recuerdos”, apuntó.

Si algo presume Vega de su dirección es de su especial énfasis al momento de crear sets felices, alejándose así de las filmaciones llenas de estrés.

“No concibo el mal rollo en los rodajes. Eso de que al director no se le habla porque está enfadadono puede pasar. Como actriz lo he vivido muchas veces, por eso no lo concibo. Hay que crear un espacio en el que todos estemos a gusto porque todos estamos creando”.

De su proceso creativo, la actriz de 48 años contó que se despierta a las cuatro de la mañana para escribir sus proyectos.

“Yo he cuestionado desde el principio las decisiones de los directores y en mi cabeza he hecho mi propia película mientras ellos iban rodando, por lo cual me siento incluso guionista, que es la parte que más disciplina me requiere, me tengo que aislar para ello”.

Transgresora

De pequeña, Paz soñaba con ser Embajadora de México, y ahora que decidió sentarse en la silla de directora, reflexiona sobre el rol de la mujer en diversos ámbitos.

“Todavía nos tenemos que seguir ganando ese lugar. Aún no he hecho el ejercicio de ir a escuelas de cine y ver cuántas chicas y chicos hay, pero entiendo que ahora mismo está muy equilibrado el número. Sin embargo, eso no se traduce en la jerarquía de los puestos de trabajo”, lamentó.

Algo curioso es que quienes la acompañaron en la creación de Rita, que recorrerá festivales antes de llegar a salas de cine, fueron mayoritariamente mujeres.

“Y no es que lo haya buscado porque yo quería lo mejor de lo mejor sin importar el género y resultó que eran mujeres. Tanto en la fotografía (Eva Díaz), como en el arte (Amanda Román) y en el montaje (Ana Álvarez). Trabajamos muy bien juntas”.

Y aunque sí quiere repetir detrás de cámaras, pues admitió que ya tiene otro proyecto en el que también habla de la familia, lo que no quiere es volver a actuar y dirigir al mismo tiempo.

“Me di cuenta de que cuando actúo me gusta seguir las órdenes del director y ser moldeada, y cuando estoy rodando necesito concentrarme sólo en eso”.

