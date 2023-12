Paula Abdul demanda al productor de "American Idol" por presunta agresión sexual

Nigel Lythgoe, el productor de los exitosos programas de talentos “American Idol” y “So You Think You Can Dance”, enfrenta una demanda de presunta agresión sexual por parte de la cantante y actriz Paula Abdul, quien alega que la incómoda situación se dio durante las grabaciones de las primeras temporadas del reality show con temática musical.

De acuerdo con “Pagesix”, que obtuvo el documento oficial de la querella presentada ayer viernes 29 de diciembre, la también coreógrafa señala que la agresión ocurrió en el ascensor de un hotel mientras viajaban para "American Idol".

"Nigel Lythgoe la empujó contra la pared. Luego le agarró los geni... y los senos y la besó a la fuerza", se detalla en la denuncia.

Según la versión, cuando se abrió la puerta del elevador, Nigel salió corriendo hasta su habitación, y Abdul llamó a uno de sus representantes, llorando, para informar de la agresión.

Lee también: Chayanne anuncia su divorcio tras más de 30 años de matrimonio

Adicionalmente, se relata otra situación cuando participaba en la competencia de baile SYTYCD, ya que el productor de 74 años la invitó a cenar en su casa. Paula aceptó la propuesta, pensando que era un tema profesional.

“Hacia el final de la velada, Lythgoe se puso encima de Abdul cuando ella estaba sentada en su sofá e intentó besarla mientras proclamaba que los dos harían una excelente 'pareja poderosa’”, se describe.

Tras esto, la artista le hizo saber que no estaba interesada y se fue inmediatamente. Asimismo, la intérprete de "Rush Rush" asegura que fue testigo de otra agresión del productor contra una de sus asistentes.

Lee también: Erik Rubín genera preocupación al compartir detalles sobre su delicado estado de salud

Abdul participó como jueza en “American Idol” durante el 2002, y las agresiones sexuales no serían lo único, ya que afirma haber sido víctima de discriminación durante el tiempo que trabajó.

"No realizó alguna declaración al respecto porque temía represalias de mi exjefe. Temía que fuera vetada de una industria que tenía un patrón de proteger a hombres poderosos y silenciar a los sobrevivientes de agresión y acoso sexual”, menciona el documento. Además, Nigel estaba consciente de la violencia ejercida contra ella.

“Lythgoe sabía claramente que sus ataques a Abdul no solo estaban mal, sino que tenía el poder de mantenerla en silencio".

Tanto las compañías de “So You Think You Can Dance” como “American Idol” también fueron acusadas por “agresión sexual/agresión, acoso sexual, violencia de género y negligencia” como causas de acción.

Hasta el momento, el famoso no ha hecho declaraciones sobre lo señalado.

Lee también: La historia entre Chayanne y su esposa Marilisa Maronesse: más de 30 años de amor