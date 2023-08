Paul McCartney: así han sido todas sus presentaciones en México

Una de las bandas más importantes en la historia de la música ha sido, sin lugar a dudas, The Beatles. Formado en la década de los 60, el grupo lanzó a la fama a cuatro jóvenes británicos: George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney, nombres que se convertirían en todo un legado el el rock n' roll.

Sin embargo, su separación dio como resultado que sus integrantes llevarán a cabo proyectos en solitario, todos igual de importantes. Lennon regaló al mundo grandes temas como "Imagine", George Harrison álbumes sobresalientes, Ringo continuó con una nueva banda, mientras que Paul McCartney grabó canciones memorables como "Band on the run".

Como grupo, The Beatles jamás llegó a presentarse de manera oficial en México, sin embargo, ya como solistas, algunos de sus integrantes han visitado el país en varias ocasiones. Pero si hay alguien que mantiene una estrecha relación con el público mexicano es McCartney, incluso, esta tarde se anunció su regreso a tierras aztecas con la gira Got Back; por lo que recordamos los mejores momentos de sus visitas al país.









1993, la primera presentación ante los mexicanos. En aquella ocasión, Sir Paul le regaló a México dos presentaciones en el Foro del Autódromo Hermanos Rodríguez (hoy conocido como Foro Sol) con su gira "The new world tour". En aquel momento, al grito de "We want Paul", el músico salió al escenario con un foro completamente abarrotado, luciendo un traje con líneas verticales en blanco, e iniciando la euforia con "Drive my car".

Su segunda visita tardó nueve años. En 2002 el británico regresó a la capital mexicana para promocionar su disco "Driving Rain", aunque esta vez en un recinto mucho más pequeño: el Palacio de los deportes, pero dando tres fechas. Por la cercanía al escenario el peso visual fue mayor, la escenografía incluía varias pantallas y en esta ocasión inició la treación de despedirse con el icónico tema "Hey Jude".

En 2010 regresó a México por tercera ocasión. Tuvieron que pasar ocho años para que el exintegrante del cuarteto de Liverpool volviera al Foro Sol, fueron los días 27 y 28 de mayo los elegidos para que McCartney volviera a deleitar a su público, ahora con su tour Up and coming. Para ese entonces ya sumaba más de una veintena de discos en su carrera y los recorrió absolutamente todos en un viaje de más de dos horas y media de duración.

2012, Paul conquista dos de los escenarios más grandes de México. Este fue el mejor años para Sir Paul en México, regresó por todo lo grande a nuestro país. Pasó del nada despreciable Foro Sol al Estadio Azteca, que en aquel momento todavía presumía de ser el segundo estadio con más capacidad del mundo para 110 mil espectadores, hoy solo puede recibir 84 mil. Pero por si fuera poco, ofreció un segundo concierto, totalmente gratuito, en el Zócalo capitalino donde logró reunir a más 250 mil persona, más del doble que en el Azteca.





Su última visita. Fue en 2017 cuando el exBeatle se presentó por última vez en el país. Regresó de nueva cuenta al Estadio Azteca con el One on One Tour y otra vez lo hizo con un estadio a reventar. Para ese entonces, Paul ya había cumplido 75 años de edad pero para los fans la energía y la voz del cantante eran las mismas que en su juventud.

Ahora regresa con 81 años, y comienza a especularse que tal vez pueda ser la última vez que el cantante y compositor de temas emblemáticos del rock en inglés pueda no solo presentarse en México sino realizar una gira de grandes dimensiones. Aunque por el momento solo se ha confirmado una única fecha, existe la posibilidad de que puedan sumarse hasta cuatro conciertos más, pero todavía no hay nada oficial.

