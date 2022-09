Paty Cantú le pone sazón a su carrera artística

Paty Cantú toma en serio sus propósitos y en la pandemia diversificarse ha sido el más importante para la cantante.

Actuar, producir y trabajar en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) fueron algunas de las actividades que comenzó a hacer a la par de su último disco, pero supo que estaba completa cuando le ofrecieron un reto más: conducir un programa de cocina.

“Empecé a creer cosas que yo misma no creía de mí misma como: ‘yo sí puedo y soy capaz de abrir mi panorama, diversificarme sin dejar la música’, quería que llegaran cosas incluso que yo misma no imaginaba y me abrieran posibilidades de trabajo distintas. Lo creí y se creó”, dice Cantú en entrevista.

La llamaron a finales de 2021 para conducir Iron chef México, un popular programa de origen japonés que emite en esta edición su primera versión en español de todo Latinoamérica.

Paty es la primera conductora que no es chef en el elenco; junto a ella el cocinero Alfonso Cadena narran la competencia entre varios chefs mexicanos llamados “retadores” enfrentándose a tres expertos en gastronomía: Francisco Ruano, Gaby Ruiz y Roberto Solís, quienes en una hora tienen que preparar algo para deleitar al jurado con un platillo hecho a base de un ingrediente secreto.

“Estamos representando una cultura muy importante en el mundo, no nada más con la cocina, sino con los mismos jueces e invitados; sentí responsabilidad y a veces una presión que me ponía yo misma, pero lo que me daba mucha paz es que los mexicanos tenemos esa fluidez natural de convivir entre nosotros y una calidez que mata la rigidez de cualquier competencia”, señala la cantautora.

En el jurado, la crítica gastronómica Sophie Avernin y el chef Gerardo Vázquez Lugo se acompañan de un invitado especial cada episodio, entre los que están la actriz Biby Gaytán, el cantante Christopher Uckermann y el luchador Carístico. En total son siete episodios.

“En mi familia los hombres son los que cocinan más, las mujeres degustamos”, cuenta Paty, quien tiene la tradición familiar de hacer un pastel vienés con ingredientes de las regiones donde habita cada integrante, desde Sonora hasta Viena.

Sus platillos favoritos de la gastronomía mexicana, afirma, son las carnitas, las tortas ahogadas y el chile poblano.

La producción se estrena hoy a través de Netflix.