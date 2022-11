Paty Cantú habla de la historia detrás de "Goma de mascar", ¿se la escribió a Salvador Zerboni?

Paty Cantú habló de la relación amorosa que la inspiró a escribir la canción “Goma de mascar”, pues recordó que, hace más de una década, sostuvo un noviazgo con una persona que seguía aferrándose a ella, pese a que la cantante ya no estaba cómoda, a tal grado que la amenazaba con golpearse así mismo para impedir que rompiera con él; sus fans sugieren que se trata de Salvador Zerboni, con quien salió por un tiempo. En un TikTok publicado recientemente, la cantante compartió con sus fans que “Goma de mascar”, tema que estrenó en marzo de 2011, fue una canción que derivó de una relación fallida, pues en el 2009, fue novia de una persona con la que no llegó a identificarse, pues al poco tiempo de iniciar la relación, Cantú comenzó a sentirse incomoda.

“Empecé a salir con él y, de repente, me empezó a volver loca y, de repente, ya no lo soportaba y, de repente, lo quería yo cortar y se pegaba con un zapato en la cabeza y decía que no lo dejara; y yo me asustaba y no lo dejaba”, relató la artista mexicana.

Lee también: Karely Ruiz: el nivel de estudios de la estrella de OnlyFans te impactará

Pero la letra de la canción surgió en una ocasión en la que su ex llegó a una reunión en la que se encontraba Paty y sus amistades, donde no había sido invitado, motivo por el que la cantante se sentía disgusta con su presencia y, en el momento que su expareja fue al baño, la artista comenzó a bromar con sus amigas y amigos, fue en ese instante donde surgieron las primeras estrofas:

“(…) Literal… comencé a cantar: ́Maldito día en que te encontré’, pero era todo como chiste ‘y la hora en la que te miré’, narró.

Cantú, además, dio detalles sobre el acontecimiento, pues aseguró que su exnovio demoró tanto dentro del baño que tuvo tiempo suficiente para elaborar los primeros elementos de lo que, más tarde, le darían forma a “Goma de mascar”, uno de sus temas más exitosos.

“Quince minutos, todo ese tiempo el hombre seguía en el baño. Aparte de mal novio o lo que sea, era un hombre que cag*** muy lento”, profundizó.

Ante la publicación de este TikTok, las y los fans de Cantú especularon que el exnovio del que podría tratarse era Salvador Zerboni, pues de acuerdo con las referencias que tenía sobre esa relación, Cantú y el actor habían entablado una relación corta en 2009, y la canción se había estrenado poco después de la ruptura.

Otro de los puntos que los seguidores de la cantante tomaron en cuenta fue que, Paty dijo que su ex tenía un “bronceado naranja”.

De hecho, una de sus seguidoras se atrevió y comentó directamente en la publicación de Cantú, preguntándole si se refería a Zerboni, a lo que Cantú contestó tajante con un “Para nada” por respuesta.

Sin embargo, las teorías que vinculan al actor con la relación fallida compartida por Paty no cesan, pues hace años también se llegó a creer que la canción “Afortunadamente no eres tú” había sido escrita para él.

Lee también: Un novio menor es la clave en la figura de Chiquis Rivera

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc