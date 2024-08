Paty Cantú celebra por los obstáculos que ha superado

Veinte años de carrera y 40 años de vida le han dado una nueva perspectiva a Paty Cantú.

Hoy se siente liberada, independiente, y está en una búsqueda constante de ser honesta y espontánea, se siente bien, pero enfatiza que esto ha sido gracias a la lucha constante por sobreponerse a una industria y en general a una sociedad arraigada en la meritocracia.

“Cuando te va increíble, la industria te llena de flores e inmediatamente te empieza a comparar contigo mismo. Entonces, si lo que sigue no es más exitoso que lo que acabas de mostrar, inmediatamente lo hacen sinónimo de fracaso y con ello viene la presión”.

Hoy, la intérprete está convencida de que el éxito es otra cosa, como por ejemplo estar en la vida de la gente, y que se puedan reconocer con sus canciones.

“Tener 20 años de carrera, seguir dando conciertos, tener la credibilidad de mis colegas y levantar el teléfono y llamarle a Karol G o a Gera Mx”, asegura en entrevista.

La meritocracia ha sido sólo la punta del iceberg de las cosas a las que Cantú se ha enfrentado para continuar con una carrera, pues asegura que le ha tocado vivir también en una industria machista.

“Como mujer, siempre hay un pero cuando se propone una idea para un video; por ejemplo, quiero poner en mi video de ‘Valiente’ una pareja de gente mayor, una pareja de adolescentes, diversidad, una pareja gay o una persona trans, y me lo han cuestionado, me han dicho: ‘estás loca, esto no funciona’”.

En cambio, agrega, si un hombre llega y dice ahora quiero cantar con una persona 10 años más grande, nadie le dice nada, 10 años más joven nadie le dice nada.

“Si un hombre tiene 20 años es increíble. Si tiene 30 es interesante, y si tiene 40 es aún más sexy. La mujer si tiene 20 años no tiene idea. Si tienes 30 años ya estás vieja. Si tiene 40, retírese, son las cosas a las que uno se debe sobreponer”, asegura.

Esta es una problemática que actualmente sigue, pues a Paty Cantú se le ha criticado por su aspecto físico en redes sociales, y reconoció públicamente que su aspecto en ocasiones es debido a un hipotiroidismo (deficiencia de hormona tiroidea, puede afectar la frecuencia cardiaca, la temperatura corporal y todos los aspectos del metabolismo) algo que, asegura, no hubiese tenido que explicar, como hombre.

“Llevo siete años con esto y estoy bien, me siento a gusto conmigo, con mi cuerpo, lo que me cae gordo es tener que justificar; si en una entrevista un día salí mal iluminada o hinchada, que tenga que justificar a todo el mundo que no me operé, que no hice, que no me rellené, que no engordé, que sí engordé; como cualquier persona, todos tenemos días en que amanecemos más guapos, y otros en que amanecemos de mejor humor que otros. Sólo que cuando eres mujer y tienes hipotiroidismo, es un estigma”, apunta.

El 19 de octubre Cantú ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional, pero enfatiza que esto es resultado de su perseverancia y la madurez que ha alcanzado.

“Hoy siento que estoy hecha de mucho arte, de honestidad, de heridas y errores, de muchísima práctica, de retos que me hicieron fuerte y estoy hecha de los reflejos y el amor de la gente que me rodea, que han sido mi equipo, mis fans, ellos me han hecho ser honesta y seguir en la música”, expresa.

