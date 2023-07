Patricia Reyes Spíndola no sabe cuántos premios tiene en la vitrina que ella misma bautizó como “la egoteca”. Se pone a contarlos: uno, dos, tres... 31.

“Y arriba tengo dos más”, dice con naturalidad; para ella los premios son importantes, pero después de 50 años de carrera ha perdido la cuenta.

En realidad a la actriz los números nunca le han importado, desde muy pequeña sabía a qué quería dedicarse y cuando llegó a los 15 años, dejó de pedir permiso y seguir las reglas: en lugar de ir a la preparatoria comenzó a trabajar con un dentista para pagarse la escuela de actuación, una decisión con la que sus padres no estaban de acuerdo.

“He sido libre desde muy joven, me fui de mi casa siendo muy pequeña y desde entonces fui libre. Pero no era por rebeldía, era porque quería hacer lo que yo quería, y creo que eso es lo que me ha dado vitalidad”, dice en entrevista desde uno de los salones de MM Studios, su escuela de actuación y productora teatral.

La valentía se le nota al caminar, da pasos firmes y reparte saludos desde la cafetería de la entrada hasta la oficina, arriba de su egoteca. Siempre fue así, en los años 80, cuando su carrera despegó con telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar no le tuvo miedo a representar a mujeres fuertes a través de sus personajes villanos y mucho menos a romper con el estereotipo de familia, nunca se casó ni tuvo hijos.

“Siempre he seguido mi libertad, eso es lo esencial en mi vida y quizá por eso creen que soy una mujer disruptiva, pero no, soy simplemente una mujer que siempre ha buscado priorizar su libertad y lo he conseguido. Para ser libre, no se necesita ser rebelde”, afirma.

Foto: Hugo Salvador/ El Universal

Con esa misma convicción ha enfrentado duras batallas y el cáncer de mama que le fue detectado en 2011. Cuatro años después, tras haberlo superado, posó desnuda para una campaña contra ese mal. Actos como ese, reconoce, pueden ser inspiración para muchas otras mujeres, pero ella también se inspira de la valentía de las nuevas generaciones.

“Nunca he pertenecido a un movimiento feminista pero soy testigo de que hemos ido avanzando, hoy veo en la política a más mujeres, en distintas ramas veo a mujeres defendiendo su lugar y eso me da gusto: en la radio, en el periodismo, antes recuerdo que predominaban los hombres en casi todas las profesiones y hoy encuentro gratamente a más mujeres”.

Durante su carrera fue musa del cineasta Arturo Ripstein con quien hizo al menos ocho cintas como La mujer del puerto y La virgen de la lujuria, pero en su lista hay al menos 136 producciones de cine y televisión. Hoy cumple 70 años y eso, por supuesto, no la detiene para seguir. Se ha adaptado a nuevos formatos como la serie Fear the walking dead y, actualmente, en streaming con Más allá de ti, de ViX.

“Todo mundo habla de esos segundos aires y yo estoy como en un segundo aire desde hace como año y medio o dos años, no he dejado de trabajar. En esta carrera no se retira el actor, te retira la carrera, pero yo sigo teniendo trabajo, ahorita tengo casi mi año lleno de proyectos y sigo adelante”, expresa.

Pese a adentrarse a distintos proyectos, reconoce que el género del melodrama, en el que durante mucho tiempo destacó, está lejos de morir frente a las nuevas historias, pues tiene “su propia receta”...

“Incluye buenos y malos, el malo siempre muere o acaba en la cárcel, siempre triunfa el bien, al final la pareja se queda y serán felices para siempre, pero es por el género como tal, la televisión hace muy bien en seguir respetando eso, a pesar de los nuevos formatos, porque los demás están ahí para seguir explotando este nuevo sistema narrativo, pero por algo el melodrama ha persistido tantos años y seguirá cuando ya no estemos aquí”.

Para celebrar sus siete décadas, dividirá el festejo en dos: la primera parte con su familia en Las Vegas y, al volver, reunión con cada grupo de amigos: “Tengo amigos de hace 50 años y otros nuevos, los de teatro, los de cine y los de toda la vida”.

“Ya no pido más que salud y sueños por cumplir, no quiero sonar pesada, pero vivo como me soñé, siempre quise dar clases, vivir de mi trabajo y lo hago, tener una pareja, tenemos 30 años juntos. Tener una familia unida y la tengo”.

Foto: Hugo Salvador/ El Universal

