Pato Borghetti hace "enojar" a su esposa Odalys y a su hija

Este martes Patricio Borghetti estuvo muy cerca del divorcio pero de su hija Gia, quien enfureció al ver al baile de su padre con Macky durante la transmisión de "Venga la Alegría".

Los hechos ocurrieron así, dentro de la sección de baile "Gánale al Capi" del matutino de Azteca, la orden fue hacer abdominales, por lo que Macky corrió hacia Patricio y después de una seña de "¿Puedo?" se le trepó al actor, lo envolvió con sus piernas a la altura de la cintura y comenzó a hacer abdominales con él.

En ese momento Crystal y Cynthia corrieron para cubrir la escena y él, momentos después, se despidió de todos. “Voy a extrañar a mis hijos" dijo el conductor, haciendo referencia a que Odalys, su esposa, le iba a dar cuello.

Hasta el Capi sumó a la conversación invitando a todo el mundo a que le mandaran el video a las redes de "Cuéntamelo ya!", programa donde Odalys es conductora, en Televisa.

Este miércoles el conductor apareció en el programa y contó cómo terminó esta triste historia, con un video donde Gia, su hija, ve el video y enfurece.

"Ni tú (Crystal) ni Macky son mis amigas" dijo ante el video tomado por su padre. Afortunadamente, dijo Pato, Odalys le preguntó por su ciática.

"Por lo menos me fue bien con mi mujer, creo que hasta se preocupó por mí porque me dijo: ¿oye y no te jodió la ciática o sólo la relación?".

Ya en un tono más serio Borghetti dijo que no pasa nada, que todo fue parte de un juego muy divertido y que todo bien.

"Con Macky está todo bien, hay confianza, es un juego ¡a divertirse!".



