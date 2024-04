Pati Chapoy anuncia el regreso de Daniel Bisogno a "Ventaneando"

Durante la emisión de hoy de "Ventaneando", Pati Chapoy expresó que tenía muy buenas noticias para la audiencia, pues mañana contarán con la presencia especial de Daniel Bisogno, que regresará al vespertino pero sólo de visita, debido a que apenas fue dado de alta, por lo que se irá reintegrando a sus actividades cotidianas paulatinamente.

A principios de marzo, en el programa de espectáculos de TV Azteca se dio a conocer que "el muñeco" ya había salido del hospital, sin embargo, reporteros de "Kadri", medio especialista en paparazzis, sugirieron que la realidad es que el conductor no había recibido la alta de su parte médico, si no que había salido por voluntad propia, pero que su recuperación todavía no estaba completada.

De este momento, se dijo mucho acerca de su estado de salud y en el programa de espectáculos llegaron a comunicarse con él, a través de una videollamada, poco tiempo después, pero el público no se sintió satisfecho con la aparición virtual de Daniel, pues llegaron a considerar que la charla había sido posible gracias a la intervención de Inteligencia Artificial.

Todos estos rumores fueron echados en saco roto por las y los conductores de "Ventaneando" y, con el paso del tiempo, dejaron de actualizar el estado de salud del conductor como antes lo acostumbraban.

Hasta el día de hoy, que la periodista mexicana expresó a la audiencia la dicha que la embargaba, pues estaba a punto de dar una muy buena noticia:

"Me llena de alegría contar que me comuniqué con Daniel Bisogno, me contó que ya lo habían dado de alta los médicos, ¡ya puede salir!", dijo con claro entusiasmo.

Fue entonces que Chapoy precisó que fue ella quien le propuso que, ahora que puede abandonar su casa, visitase el foro para dar a conocer al público cómo va su recuperación, invitación que "el muñeco¨ aceptó.

"Le dije: ´-Daniel, en lo que terminas tu recuperación, ¿por qué no vienes un día a ´Ventaneando?´ y mañana estará presente y de viva voz nos va a platicar qué fue lo que le ocurrió y por qué siguen estos cuidados paliativos para que siga adelante y se recupere al 100", detalló.

Fue así que Mónica Castañeda, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez expresaron su entusiasmo de recibirlo en el programa, pues precisaron que Bisogno ha denotado su deseo de volver a la conducción del programa lo antes posible.

En los últimos días, además, ha estado más activo en redes sociales compartiendo estados e historias donde aparece su pequeña Michaella.

