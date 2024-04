Pati Chapoy aclara las especulaciones sobre la supuesta salida de Daniel Bisogno de "Ventaneando"

La situación de salud de Daniel Bisogno, conductor de "Ventaneando", ha suscitado incertidumbre y especulaciones entre los seguidores respecto a su futuro en el programa. Algunos sugieren que esto podría motivar su salida o incluso su despido. Sin embargo, hasta el momento nada ha sido confirmado.

Desde su última aparición el 9 de febrero, cuando fue hospitalizado por complicaciones pulmonares, Pati Chapoy, la presentadora titular del show televisivo, reiteró en múltiples ocasiones que esperarán a que Bisogno se recupere por completo antes de su regreso al programa, asegurando que no corre riesgo su puesto.

Pati Chapoy confía en que Daniel Bisogno se recuperará de nuevo.

No obstante, Alejandra Mendoza, presentadora de "Chisme no like", reveló recientemente que fuentes cercanas le informaron sobre supuestos trámites de Chapoy para finalizar la relación laboral con el también actor.

"Me enteré de buena fuente que Pati Chapoy está comenzando a tomar medidas para despedir a Daniel Bisogno porque desea utilizar ese salario para otros fines", mencionó Mendoza.

Además, sugirió que es posible que el conductor de 50 años no vuelva, dado que los costos hospitalarios han generado fuertes desembolsos económicos por parte de la empresa, incluido el mantenimiento de su sueldo. "Según lo que me informan, en este momento están buscando la forma de sacar a Bisogno de la nómina", añadió.

Paty Chapoy responde a las declaraciones de "Chisme No like"

A través de su cuenta de X, la presentadora de televisión mexicana desmintió las afirmaciones de Alejandra Mendoza, asegurando que es completamente falso que tenga la intención de despedir a su colaborador.

"De ninguna manera, quien lo afirme está mintiendo", respondió Pati Chapoy a un usuario que la cuestionó al respecto. Hasta el momento, no ha ofrecido más detalles sobre el tema.

