Parejas mayores que se separan

En pleno 28 de diciembre, la revista Hola, en su versión española, anunciaba que dos de sus habituales personajes ponían punto final en su relación. Aunque muchos aseguraban que se trataba de una broma por ser Día de los Inocentes, Isabel Preysler confirmaba, en entrevista, que se separaba del escritor Mario Vargas Llosa.

Aunque aparentemente el rompimiento fue de común acuerdo —la propia socialité española de origen filipino no quiso ahondar más en los detalles que los orillaron a tomar caminos separados— las especulaciones no se han hecho esperar; por un lado, se maneja la versión de que la relación se desgastó y que al escritor peruano le había cansado la vida de estrella de Preysler; por otro lado, se ha llegado a especular que la exmujer de Julio Iglesias ha comenzado una relación con José Antonio Ruiz-Berdejo Sigurtà, empresario inmobiliario nacido en Milán y afincado en Sevilla.

Y en el tutorial, cuellos de tortuga ¿sí o no?



Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

Kris y Bruce Jenner

Formaban una de las parejas más mediáticas y sólidas del showbiz en EU. Ella, madre del “klan Kardashian” y él un superdeportista que acaparó la atención mediática en la década de los 70 cuando se convirtió en campeón olímpico de declatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal.

La pareja comenzó a salir en 1991, cuando Kris se separó del abogado Robert Kardashian. La pareja contrajo nupcias y amplió la familia con Kendall y Kylie Jenner. Kris ya tenía cuatro hijos y él también cuatro.

Para 2007, la familia en pleno grabó el reality Keeping up with the Kardashians con el que se consolidaron como estrellas de telerrealidad. Fue tal el éxito que consiguieron filmar 20 temporadas.

En 2013 Kris y Bruce anunciaron que se separaban, luego de 22 años de matrimonio. ¿Los motivos? Bruce se declaraba transgénero.

Dos años después, el atleta iniciaba con el proceso de transición. Aunque resultó incómodo para Kris, lo apoyó en todo momento y actualmente llevan una buena relación.



Kris y Bruce Jenner

Bill Gates y Melinda French

Llevaban un matrimonio aparentemente consolidado, pero el amor llegó a su fin y Bill Gates y Melinda French decidieron divorciarse. La pareja estuvo casada durante 27 años hasta mayo de 2021. Tres meses después llegaba la conclusión conyugal cuando firmaron las actas en Washington.

Su separación causó revuelo por el tiempo que llevan juntos: más de dos décadas y tres hijos en común: Jennifer, Phoebe Adele y Rory John; además, se trataba de uno de los divorcios más costosos en la historia, pues Bill es uno de los hombres más ricos del mundo, por lo que estaban en juego varios miles de millones de dólares.

La pareja consiguió firmar en buenos términos, procurando causar el menor daño posible a sus empresas y a las fundaciones que encabezan.



Bill Gates y Melinda French

Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Otra pareja española que fue noticia tras el anuncio de su separación fue la de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Luego de 25 años de matrimonio, ponían punto final a su relación.

Como balde de agua fría fue la reacción de la prensa y el público, quien veía en Enrique y Paloma una de las parejas más consolidadas del jet set internacional. La pareja anunció el 6 de julio de 2020 que ponían punto final a su relación.

Aunque desde el principio salió a la luz una infidelidad por parte del diestro, el tiempo confirmaba los hechos, el torero de 50 años mantenía una relación con una joven, Ana Soria, de 24 años.

Fue en junio de 2021 cuando ambos firmaron las actas que los separaron.

Aunque él continúa su relación con Ana hasta la fecha, la noticia sobre una nueva relación de Paloma acaparó la atención mediática, eclipsando la de su exmarido, pues se confirmó que la modelo, empresaria y ahora diseñadora de modas había comenzado a salir nada más y nada menos que con su compadre, Luis Miguel.



Enrique Ponce y Paloma Cuevas

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Los cuentos de príncipes y princesas no necesariamente tienen finales felices, tal es el caso de la historia de amor entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. La pareja estuvo casada desde 1997. Un año antes se conocieron cuando él formaba parte de la selección española de balonmano.

Al casarse, él adoptó el título de duque de Palma por órdenes del entonces rey Juan Carlos I.

Juntos formaron una familia dos años después de haber contraído nupcias con la llegada de Juan Valentín en 1999, Pablo Nicolás en 2000, Miguel en 2002 e Irene en 2005.

El cuento de hadas se tornó a una historia de terror cuando Iñaki fue señalado de corrupción por supuesto desvío de fondos a través del Instituto Noos, organismo que él presidía. Desde ahí comenzaron a enfrentar los primeros problemas maritales, pues la infanta también salió involucrada, al grado de ser señalada como imputada en 2014.

Luego de años de juicios, ella fue absuelta, aunque tuvo que pagar una millonaria multa de 265 mil euros, mientras que él recibió una sentencia de seis años de prisión.

Jason Momoa y Lisa Bonet

Permanecieron juntos 17 años, pero todo acabó cuando en enero de 2022 Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron que se separaban.

La gota que derramó el vaso fue en plena pandemia, cuando Lisa fue firme en su postura antivacunas, mientras que él las promovía como una solución ante los contagios y las muertes.

Finalmente, decidieron concluir con su relación. Él de inmediato dio de qué hablar, pues buscó consuelo en los brazos de la mexicana Eiza González. La relación fue breve, pero intensa, pues sólo salieron dos meses.



Jason Momoa y Lisa Bonet. Foto: Instagram

Hola G:

Con este frío se antojan los suéteres de cuello de tortuga, ¿se siguen usando?

Lali

Hola, Lali:

Los suéteres de cuello alto o de tortuga son un clásico invernal y otoñal que no pasa de moda jamás, cuando mucho se modifican ligeramente.

Uno negro es un básico para cualquier guardarropa, no dudes en tener más un par, y por lo menos uno en cada uno de los colores neutros: Gris, camel, beige y hueso.



Besos de Gurú, XOXO