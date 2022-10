Parecía que estaba gimiendo, dice José Eduardo Derbez 

Además de no haber recibido consejos de su padre Eugenio, porque “está todo tieso”, explica el actor, quien confiesa que se incomodó durante el proceso de grabación de la película “Águila y Jaguar: Los Guerreros legendarios”, filme al cual prestó su voz y fue por esto: “Parecía que estaba gimiendo, y como no veía las imágenes de lo que estaba ocurriendo en la película, era muy incómodo, incluso le pedía a la gente que estaba conmigo grabando: ‘aunque sea voltéense tantito ¿no?’”, bromea.

Hija de Héctor Parra vende las cajas que su papá elabora

Mientras el actor Héctor Parra tiene más de un año en prisión preventiva por el delito de abuso sexual del que lo señaló Alexa, su hija menor, afuera, su hija mayor, Daniela Parra, no se cansa de apoyarlo. La joven no sólo ha organizado colectas y ventas de tamales sino que ahora también vende algunos artículos que su papá y compañeros elaboran dentro de la cárcel. A través de sus redes sociales ofreció unas cajas fuertes hechas de madera a 280 pesos. “Sí sirven”, afirmó en un video en el que subió algunas fotos. Cuatro horas después contó que ya las había vendido todas. “Jamás imaginamos tener tan buena respuesta con las cajitas. Me han llegado miles de mensajes, infinitas gracias siempre, lo digo de todo corazón”, escribió la joven, quien está en espera de una nueva audiencia para el caso de su papá el 5 de octubre.



La joven promociona las alcancias en sus redes sociales Foto: Instagram



Se amontona la gente en la calle para ver a Luli Pampín

Este domingo tuvo función la artista argentina Luli Pampín en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, lo cual provocó que aumentara el tráfico alrededor de la calle Puebla, en la colonia Roma norte, incluso en la puerta del estacionamiento de este lugar se reunieron pequeñitas acompañadas con sus papás que estaban dispuestos en comprar algún producto a los vendedores ambulantes, pero eran tantas personas en la acera que no dejaban pasar a los transeúntes, por lo que algunos que estaban por ahí pedían que mejor se metieran al teatro para que no estorbar en la calle.



Foto: Instagram

