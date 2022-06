Para quedarse, Mar Solís fusiona culturas y ritmos

Mar Solís ha crecido en medio de una situación que le hace complicado sentirse parte de un solo lugar. Su padre, el cantautor Marco Antonio Solís, es mexicano y su madre Cristian Salas es cubana, pero ella nació y creció en Estados Unidos.

En lugar de conflictuarse, la cantante ha decidido capitalizarlo en sus canciones, como en su primer sencillo “Quédate”.

“Sé que muchas personas que viven en California y en general en EU se pueden identificar con esto porque es un sentimiento raro”, dijo Mar, cuya canción y video ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.

El tema en spanglish es tal y como Mar creció, escuchando en casa español y en la escuela y entorno, inglés. Así es su vida: a veces se siente muy latina para los estadounidenses y muy americanizada para los latinos.

Mar, quien debuta como cantante, quiso que su carta de presentación fuera un tema muy alegre, divertido y bailable, por lo que quiso grabar el video en la playa de San Pancho, en Nayarit. Ahí, se dio cuenta que la canción funcionaba, porque la gente le preguntaba sobre él: “Esa fue una buena señal, porque es una canción pegajosa”, enfatiza.

Mar explicó que esta nueva etapa es todo un desafío, porque aunque desde los 13 años comenzó a cantar junto a su padre y a su hermana Alison, ahora tiene que enfrentarse al ambiente musical con sus propias herramientas, como en julio, cuando abra los conciertos de su padre en Europa.

“Sé que tengo que trabajar muy duro para que me conozcan por quien soy. Lo que hacemos mi papá y yo son cosas muy diferentes, actualmente no creo que me pueda definir dentro un solo estilo, considero que hay mucha belleza dentro de nuestras diferencias y espero algún día ser la mitad de artista que es mi papá, que es mi gran inspiración”, aseguró la joven.

“Quédate” será parte de su álbum debut. Ella es responsable tanto de la composición como de los arreglos y producción, que se encuentra al 75%. Su hermana Alison compuso una canción con ella.

