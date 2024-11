Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, acudió al funeral de su exsuegra, Silvia Pinal, e indicó que ya está al tanto del acercamiento que existió entre su primogénita y su madre, Alejandra Guzmán, situación que celebró.

Tras su ruptura, la relación entre Moctezuma y Guzmán siempre fue cordial, pues a pesar de separarse como pareja, se mantuvieron unidos por la crianza de la hija que tuvieron en común; Frida Sofía, en eventos como su primera comunión o varios cumpleaños.

Por ello, no sorprendió que el padre de la joven se diera cita en las exequias la primera actriz, a las que arribó alrededor de hace una hora.

Con su presencia, la prensa no dudó en preguntarle acerca del acercamiento que hubo ayer entre Frida y su madre, luego de que Silvia Pinal, antes de fallecer, les solicita que se uniera.

Moctezuma mostró su gusto por lo acontecido, afirmando que el tiempo es efímero y hay que aprovecharlo lo más posible, por lo que espera que sí exista una reconciliación entre madre e hija.

"Ojalá porque la vida es muy corta, obviamente hablaron y en estos momentos hay que apoyarse y qué bueno que ya pudieron hacerlo, pero espero que ya tengan un acercamiento mucho más sólido", precisó.

También expresó que no sabe, a ciencia cierta, si su hija se presentará en el funeral de su abuela o en el homenaje que se le llevará a cabo mañana en Bellas Artes.

"La verdad no se, espero que así sea pero no sé, no podría confirmar".

