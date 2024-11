Ayer, sólo unas horas antes de que Silvia Pinal falleciera, Enrique Guzmán tuvo la oportunidad de ver por última vez a la diva, quien un día fue el gran amor de su vida y con quien, desde hace tiempo, limó asperezas. Sin embargo, confió a la prensa que, durante su visita, tuvo algunas diferencias con la familia, por lo que se retiró a casa con un amargo sabor de boca.

El exesposo de doña Silvia, y padre de Alejandra y Luis Enrique Guzmán, sorprendió con su arribo al hospital el día de ayer.

Tras pasar un largo rato dentro del hospital, la prensa se acercó al cantante para preguntarle cómo fue su encuentro con Pinal, ya que a pesar de que en esos momentos ya se rumoraba que estaba por trascender, la familia no había hecho ningún pronunciamiento con respecto a su estado de salud.

Guzmán celebró que, a pesar de las dificultades de salud a las que se enfrentaba, su exesposa siguiera teniendo el gran deseo de vivir.

"Con muchas molestias pero ama mucho la vida como para perderla antes de tiempo", expresó.

Don Enrique confió que, mientras toda la familia continuaba acompañando a la actriz, él se retiraba nostálgico y molesto.

"Conmovido y enojado además", afirmó.

Pese a que no ahondó ni quiso referirse al motivo del desencuentro, afirmó que se retiró del hospital, luego de que el resto de la familia tuviera una opinión distinta a la de él.

"Nada, hay cosas que no coincido yo con los demás, entonces me retiro y no me gusta"

Así fue la historia de Silvia Pinal y Enrique Guzmán

Guzmán y Pinal se conocieron en uno de los programas en que la actriz era anfitriona, más adelante, él también contó con su propio show al que la invitó y así comenzó el cortejo del cantante.

Como Pinal ha contando, en principio, los amigos de don Enrique le aconsejaban que no se relacionara con la actriz, debido a que era 10 años mayor que él, aunque ella asegura que a su ex eso nunca le importó.

Una de las anécdotas que la actriz guardaba del cantante, fue cuando se enfermó de hepatitis y, aunque temía visitarlo y contraer la enfermedad, él la convencía de acudir a verlo junto a Sylvia Pasquel que, en esa época, todavía era muy pequeña.

El matrimonio acabó luego de una década, debido a la constante violencia física y verbal a la que la actriz se vio sometida.

