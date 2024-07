Paola Durante y Paul Stanley: así fue su encuentro en Televisa

Paola Durante se sintió aliviada de su salida de "La casa de los famosos México", donde coincidió con Mario Bezares, ambos acusados hace 25 años de estar involucrados en el asesinato del conductor Paco Stanley; los dos quedaron en libertad por falta de pruebas, sin embargo, coinciden que desde entonces les ha quedado un estigma.

Paola fue la primera eliminada del reality, y a su salida acudió al programa "Hoy", donde trabaja Paul Stanley, hijo del fallecido Paco, y aunque el conductor no estuvo presente en la entrevista que le hicieron Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Galilea Montijo, sí tuvo un encuentro con él.

Hace unos días a su salida del matutino, Paul dijo que actualmente se encontraba en otra etapa de su vida previo a debutar como papá, por lo que no le daba importancia a lo que pasaba dentro de "La casa de los famosos", donde él también estuvo hace un año.

¿Qué pasó entre Paola Durante y Paul Stanley?

Contrario al distanciamiento que siempre ha existido entre Paul Stanley y Mario Bezares, Paola Durante sí pudo platicar con el hijo de su exjefe y hasta se dieron un abrazo, así lo contó al exedecán, quien detalló que le costó mucho trabajo adaptarse.

Paola estaba en maquillaje previo a su aparición en "Hoy", cuando Paul Stanley se acercó a ella, la saludó y le dio la bienvenida, además de confesarle que está mejor afuera que adentro, así lo detalló en entrevista con Radio Fórmula.

"Yo hace rato que fui al programa de Hoy, Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo 'estás mejor aquí afuera, vas a estar bien', yo no creo que Paul tenga algo en contra de nosotros", expresó convencida.

