Paola Durante se sintió como en la cárcel dentro de "La casa de los famosos México"

Paola Durante no sólo se sintió rechazada por sus compañeros dentro de “La casa de los famosos” y por la manera en que entró, pues su imagen no aparecía en los promocionales del reality, sino que también estar en ese encierro la hizo recordar cuando estuvo en la cárcel hace más de 23 años.

“Hubo momentos que cuando llegué el primer día que se prendió la luz, sentí que estaba en la cárcel, fue muy fuerte, pero eso ya es pasado, todo eso ya lo dejé y ahorita ya quiero hablar de cosas bonitas”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

La influencer comentó que desde chica ella misma no se ha valorado, razón por lo que le ha costado socializar con las personas y en este programa un factor que le impidió conectar con los demás, fue la soberbia de todas las celebridades que están dentro.

“Sí me sentí excluida porque dentro hay muchos compañeros con muchos egos y estrategias malas, después me di cuenta que era un juego, no pasa nada, estuvo muy padre, me llevo el cariño del público que es lo más importante”.

La conferencista reiteró que no se sentía parte del grupo de famosos porque previamente siempre habían anunciado a 14 y resultó que ella era la 15, incluso ni siquiera en su taza tenía su nombre, pero eso ya no le importa y toma esto como una ayuda para redimirse con la audiencia.

“Totalmente esto fue una segunda oportunidad para mí, los tiempos de Dios son perfectos, es mi mejor momento para que la gente me conociera y me vinieran más oportunidades, todo esto que está pasando me lo merezco, me lo he ganado a pulso, hace mucho que no me sentía tan feliz, ni tan rodeada de tanto amor”.

Con tanto que ha vivido en su trayectoria con aspectos buenos y malos, Durante nos comentó que le faltaron muchas anécdotas qué contar dentro de la casa.

“Mi vida ha sido ajetreada y complicada, me faltaron por contar y que conocieran màs de la Paola irreverente, bromista, que me encanta participar, hacer juegos y divertirme, pero la van a conocer en las galas”.

Niega estar frustrada por no poder avanzar más en la competencia, lo único que le preocupaba era no haber decepcionado al público, pero definitivamente esta experiencia le ayudó para que la gente tuviera una imagen diferente de ella.

“Soy un ser humano que me puedo caer, pero también levantar y que afortunadamente lo logré a tiempo a tiempo, me costó socializar con la gente por muchas cosas que he vivido

“Pero esto me dio un gran valor para no volverme a hacer nunca más chiquita, para darle el valor que merezco como mujer, pero dármelo yo, no los demás, entonces sí me enseñó mucho la casa a decirle, adiós al pasado a ser ahora Paola Durante la de ‘La casa de los famosos de México’ y el pasado pisado”.