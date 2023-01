Pandémica semana de cine, una muestra sobre historias del encierro

Imagine a un hombre que padece cierto fetiche, pero que debe controlarlo debido al confinamiento; ahora piense en un musical donde se ve cómo nacía el amor a pesar de los cubrebocas y, por último, visualice la vida de un hombre que a diario debía batallar con quienes fallecían de coronavirus.

Todas estas historias forman parte de las decenas de películas que realizaron cineastas de todo el mundo durante la etapa fuerte de la pandemia, entre 2020 y 2021, algunas de las cuales por primera y única vez llegarán al público mexicano a partir de hoy por streaming.

Diecinueve producciones, entre cortos y largometrajes, procedentes de ocho países como España, Argentina, Suiza, Francia y Brasil integran la primera edición de Pandémica Semana de Cine, que estará gratuita por FilminLatino.

La planeación comenzó hace un año, comenta Mariano Bouchot, coordinador de la muestra surgida en el marco del Festival Internacional Cine de América en Hidalgo.

“Es ver cómo lo vivieron y retrataron diferentes cineastas, hombres y mujeres del mundo, muchos de ellos realizadores de ópera prima. Si bien el tema pudiera parecer cansino y fastidioso, no todo es desde el punto de vista dramático trágico sino desde diversos ángulos como la comedia, el thriller y el documental”, indica Bouchot.

“Hace justo un año alguien del equipo del festival llegó con la idea de hacer una sección sobre la pandemia, lo platicamos, revisamos y hallamos suficiente material mediante convocatoria, no miento en decir que llegaron cientos, a los que se les realizó curaduría”, recuerda.

Entre las producciones elegidas se encuentran Una buena causa, comedia sobre un hombre que tiene un raro fetiche a quien la pandemia atrapa en su hogar y entonces debe intentar resolver lo que padece, y Así o Asá, un musical sobre el amor despertado durante la contingencia sanitaria.

También está el thriller con toque de terror gótico Como cada jueves; el documental The beyond, acerca de un profesional de la salud, y Gracias, en el que se reconoce a quienes estuvieron en primera línea contra el coronavirus.

“Son largometrajes 50% y la otra mitad cortos, tratamos de ser parejos y que hubiera de todo. Me sorprendió que no llegaron producciones mexicanas, sólo un corto que no alcanzó. Pueden ser varias razones, como no haberlos terminado todavía o que si no es en Morelia, Guadalajara o Guanajuato (festivales) no presentan sus trabajos”, reflexiona Bouchot.

Aunque no será una Semana competitiva, sí se otorgará un reconocimiento simbólico a la favorita del público, que puede votar en streaming.

La idea, comenta el directivo, es realizar la segunda edición de Pandémica este mismo año, para darle salida a material que no fue seleccionado y evitar que las películas envejezcan.