¡Pácatelas! Hacen película de Paco Stanley porque nadie registró su marca

Ya se puso en marcha una serie basada en los últimos días del conductor Paco Stanley (quien fue asesinado en 1999) y ya hasta rostros tiene para protagonizarla: los actores Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda, sin embargo, hay una pregunta ¿y los derechos sobre el nombre de Paco Stanley (Francisco Jorge Stanley Albaitero) quién los tiene? Pues parece que nadie, pues en la página del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) no se encuentra ningún registro de marca del nombre del conductor, ni actual, ni de años anteriores. Es común que los artistas registren su nombre para que no lo exploten, pero tal parece que este no es el caso.



Futbolista argentino celebra con la gorra de Bizarrap, ¿lo hizo por Shakira?

El futbolista argentino Dybala celebró una anotación en el partido entre el club Genoa y la Roma, para el que juega el actual campeón del mundo; pero lo hizo de una forma muy particular: sacó una gorra idéntica a la que utiliza su paisano productor Bizarrap, en un guiño por el momento que está viviendo el último lanzamiento en colaboración con Shakira.

Sin embargo, horas después Bizarrap aclaró que la verdadera razón de la celebración de su compatriota no fue por Shakira, como muchos aseguraron, sino por una apuesta que le debía el futbolista al productor luego de un juego de cartas.

Todo se vale en el amor de Angélica Vale y Otto Padrón

La pareja que han formado Angélica Vale y Otto Padrón es una de los más estables en el medio del espectáculo, con 10 años de matrimonio y dos hijos; pero su relación sigue siendo como de novios, porque él no pierde la oportunidad de estar al lado de su mujer, así sea a mitad de programa de radio, el cual ella conduce en Miami, y con la luz prendida que advierte que están al aire, una situación que al parecer es constante, porque la propia Angélica ha decidido ponerlo en evidencia a través de su cuenta de Instagram, con un video donde no sólo se ve a Otto entrando a la cabina, también al equipo de producción quejándose por ello, pero cuando hay amor todo se vale.