Cuando se habla de los mexicanos que han sido reconocidos con un Emmy, reconocimiento que entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión a los mejores contenidos, los referentes mexicanos son Guillermo del Toro o Karla Souza, pero el que más galardones tiene, y en la categoría prime time, la más importante, es Pablo Munguía.

El productor de audio ha recibido ocho estatuillas, la más reciente este año por su intervención en el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl.

La casita, los campos de caña, los barrios, los boxeadores, los puestos ambulantes y hasta una boda fue lo que Benito presentó en el partido más importante de la NFL, dando un mensaje de amor y tolerancia, contrario a la política antimigrante del presidente de EU, Donald Trump.

“Este evento fue el más difícil de gestionar, el que más nos costó trabajo a todos y al mismo tiempo es el que más orgullo me da”, comparte.

“Transmitir este mensaje de amor sobre el odio me enorgullece muchísimo, también este aspecto de ser hispanoparlante, que este show fuera en español es una manera de ser escuchado y visto”, añade.

Ir en contra del discurso oficial fue un obstáculo que Pablo y Bad Bunny sortearon, incluso, comparte, hubo división entre el equipo, unos querían seguir al puertorriqueño y otros apegarse al discurso del gobierno.

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“Es un honor que te reconozcan el trabajo, sin duda, este aspecto de ser el mexicano más reconocido. Me vuela un poco la cabeza pensar eso, porque yo hago el trabajo, pero en ningún momento piensas que puedas ser reconocido; me da mucho orgullo representar a México”.

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