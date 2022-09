Pablo Montero responde a invitación de Julio César Chávez para acudir a rehabilitación

No es un secreto que el cantante Pablo Montero ha levantado diversas especulaciones con respecto a su problema de alcoholismo y aunque en otras ocasiones ha negado necesitar ayuda profesional, el boxeador Julio César Chávez, quien cuenta con clínicas de rehabilitación, le hizo una invitación para que acudiera a curarse, ¿Qué respondió el artista?, te contamos.

Recordemos que Montero estuvo en medio de la polémica en meses pasados debido a que el productor Juan Osorio reveló que el también actor no se presentó a la grabación del último capítulo de la serie “El último rey”, una producción que contaría la vida de Vicente Fernández y donde el intérprete de “Con ganas de amar” fue la estrella, sin embargo, el material no salió a la luz porque no estaba autorizado.

Tras las versiones de su adicción a la bebida y la tendida de mano de Chávez, Pablo dijo a medios de comunicación.

"Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quien tenga que decir, el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara".

El artista expresó que está gozando de un buen momento en su carrera, además que acude a tratamientos para controlar la ira. Esto luego de que también se difundiera que ha tenido cancelaciones de proyectos por el mismo “problema”.

Montero agregó que nadie tiene que opinar sobre su persona, así como de sus decisiones: “Siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad; nadie viene y que me tengan que llevar del brazo, no, hago mis cosas, nadie tiene que venir. Y si mucho les interesa, que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque siempre he dado la cara”.

También recalcó que cuando tiene errores lo reconoce.

“Cuando tengo algo bonito que decirles lo digo, pero así es la vida y así soy de franco y así es, la neta como es", concluyó.

Con información de People en español

