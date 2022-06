Pablo Montero niega conflicto con Osorio y con las grabaciones

“Lo que dijo (Juan Osorio) lo hizo molesto”, comentó Pablo Montero respecto a las críticas que el productor Juan Osorio hizo al actor y cantante, luego de que se le viera salir alcoholizado de un restaurante, del cual supuestamente no pagó la cuenta.

La serie El último rey: El hijo del pueblo finalizó este viernes por Las Estrellas, pero lo hizo en plena polémica entre el protagonista Pablo Montero y el productor, quien dejó claro que no quiere volver a trabajar con él.

“No quisiera adelantarme, pero si me lo preguntas ahorita, no, no tengo ningún interés de trabajar con Pablo Montero”, aseguró el productor.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Montero comentó que las declaraciones de Osorio se realizaron en un momento de molestia hacia él.

“Cuento con el apoyo de Juan. Lo que dijo, lo hizo molesto y lo entiendo pero lo más importante fueron las dos temporadas que realizamos”, compartió el protagonista, que dio vida a Vicente Fernández en su bioserie.

Osorio aseguró en entrevista para el programa De primera mano no haber tenido contacto con el actor que interpretó al Charro de Huentitán, ya que esperaba que fuera él quien lo visitara para solucionar “el problema que provocó el alcoholismo” del actor, pero Montero negó lo dicho por el productor.

“Para nada, comimos el viernes, nos abrazamos y platicamos de todo, no hay ningún problema con él ni con nadie”, dijo.

El problema con el alcohol que aqueja a Montero, había dicho Osorio, lo fue también para la producción de la serie; sin embargo, Montero aseguró que esto no propició un seguimiento especial para que no dejara colgada la producción de la bioserie.

“No, él estuvo pendiente como siempre lo está en todos sus proyectos, y yo con la responsabilidad de grabar 16 horas al día feliz”, afirmó.

PABLO MONTERO

Actor y cantante

“Comimos el viernes, nos abrazamos y platicamos de todo, no hay ningún problema con él ni con nadie”