Pablo Montero se mostró molesto frente a los ofrecimientos de Julio César Chávez, quien al enterarse de los problemas de alcohol del cantante le extendió una invitación a ser rehabilitado en uno de sus centros de ayuda, pero el cantante no tomó a bien dicha exhortación, pues considera que nadie debe de hablar ni opinar acerca de sus asuntos.

La adicción de Pablo Montero al alcohol salió a la luz, luego de las diferencias que el actor protagonizó junto a Juan Osorio, productor de la serie “El último rey”, producción en la que el cantante dio vida al papel protagónico, encarnando al fallecido Vicente Fernández.

Pese a que el desempeño de Montero para interpretar a “El Charro de Huentitán” fue aplaudido, pues en un inicio fueron muchas y muchos quienes dudaron que sacaría a flote el papel, a poco de terminar con las grabaciones de la serie, el cantante no se presentó a la filmación de la escena final, en la que Chente se reunía con su público en un concierto multitudinario.

De acuerdo con la versión de Juan Osorio, Pablo no llegó al llamado porque la noche anterior se había ido de fiesta, situación que molestó mucho al productor mexicano, pues no sólo lo dejó esperando a él, sino a todo el equipo de detrás de cámaras, al elenco de la serie, a maquillistas y extras, pues la escena se grabaría en las inmediaciones del Estadio Azteca.

Y aunque pasadas unas semanas, el cantante de 48 años reconoció su error e hizo las paces con Osorio, pues fue él quien le dio su primera oportunidad en televisión, en 1998, cuando Montero debutó como actor en la telenovela “Vivo por Elena”, la noticia ya se había dado a conocer en los medios.

A partir de ahí, fueron muchas las versiones que acompañaron a la actual condición de Montero, sugiriendo que había abandonado un restaurante sin pagar una cuenta que ascendía a los 15 mil pesos y que, aunque fue disciplinado en casi toda la grabación de la serie, esto ocurrió debido a las constantes presiones de Osorio, que seguía santo y seña del actor para que Pablo no saliera de fiesta y se retirara a la cama para descansar a buena hora.



A partir de este escándalo, el exboxeador Julio César Chávez, frente a las cámaras, dijo que sus clínicas de rehabilitación estaban abiertas para que el actor y cantante ingresara para combatir sus problemas con el alcohol, invitación que no cayó en gracia a Montero, pues para él es un tema que debe hablarse en privado, por lo que no desea que siga hablándose de eso públicamente.

Por ello, cuando las cámaras de “Suelta la sopa” lo cuestionaron acerca de la invitación de Julio César, la respuesta del intérprete de “Que me digan viejo” fue tajante:

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Estoy muy contento, tengo mucho trabajo y aquí estoy dando la cara y nadie, absolutamente nadie tiene que opinar sobre mi persona, o sobre lo que yo tenga, o lo que no deba de hacer”, y reiteró: “No voy a aceptar ningún comentario de nadie porque yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido y aceptó cuando la cago”.

