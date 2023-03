¿Pablo Montero es el papá del hijo de Andrea Escalona? Ella responde

A tres meses del nacimiento de Emiliano, el primer hijo de la conductora Andrea Escalona, los usuarios en redes sociales pusieron en duda la paternidad del bebé, pues comenzaron a especular que el progenitor era nada más y nada menos que el cantante Pablo Montero, ante esto la famosa reaccionó y respondió a la polémica.

Fue durante un encuentro con la prensa donde la presentadora de “Hoy” respondió al respecto.

“¿Qué? ¿De qué me hablan? Ay mana, ¿te tengo que contestar eso? No, el papá no es Pablo Montero es Marco Antonio Estrada”, dijo entre carcajadas.

Lee también: Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina se divorcian tras 11 años de matrimonio

En el video del canal de Youtube de Eden Dorantes, también se escucha decir a Escalona que le preocupa que cualquier persona pueda difundir información falsa sobre la vida de los artistas.

“Cualquiera puede decir cualquier cosa pero sin nada, o sea sácame una prueba, una fotito, enséñenme algo de por medio”, dijo.

Entre las versiones de su relación amorosa también se dio a conocer que Antonio tendría una familia, situación que la famosa negó.

¿Cómo surgió la especulación de la relación entre Escalona y Montero?

En algunas redes sociales como TikTok surgieron teorías respecto a que Escalona tuvo con romance con Montero durante su participación en “Las estrellas también bailan”.

Aparentemente, Montero habría desconocido al bebé y no se quiso hacer responsable, por lo que Escalona le pidió a Marco que fuera el padre.

Asimismo, la conductora también señaló que no sabía cómo reaccionar ante la controversia: “Ya no sé si me da risa”.

Lee también: Shakira canta por primera vez en vivo y frente a sus hijos "BZRP Music Sessions #53", tema dedicado a Piqué



¿Cómo fue el parto de Andrea Escalona?

Andrea compartió los detalles de su parto mediante una transmisión del programa “Hoy”.

Si bien en un primer momento la presentadora explicó en sus redes sociales que había acudido al hospital la noche del 21 de diciembre para internarse, no lo logró debido a que no había una habitación disponible, sin embargo, al día siguiente ya estaba lista para recibir a su retoño.

Frente a las cámaras comentó que el bebé había nacido por cesárea a las 5:35, hora local de la Ciudad de México, y pesó 3 kilos 800 gramos.

"¡Toda mi vida me he preparado para esto! Estoy tan emocionada. Yo sí era la típica niña que quería ser mamá, la Susanita de 'Mafalda' que jugaba a las muñecas, quería al (juguete) que comía y hacía popo, ¡no puedo creer que ya voy a tener al mío!", escribió en redes sociales momentos antes de dar a luz.

Escalona también compartió las fotografías de su pancita, además de algunos aspectos que le atemorizaban de enfrentarse a otra etapa de su vida.



Foto: Vía Instagram @andy_escalona