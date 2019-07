Osorio evita polémica de Clark.

El productor Juan Osorio comentó que no quiere meterse en controversias. Si bien no está de acuerdo con lo que dice Mauricio Clark sobre que, entre otras cosas, la religión lo ha ayudado a superar la adicción, le desea mucha salud. “Yo no voy a entrar en esa polémica, porque yo soy un adicto y por supuesto que te puedo decir que lo que dice no tiene ningún fundamento y pobre muchacho, ojalá tenga mucha salud. Yo lo conocí, eh, yo hablé muchas veces con él, pero ojalá de verdad tenga salud y mida más sus palabras”.

Azteca, History y Amazon en la conquista con Hernán.

La serie Hernán, cuyas grabaciones recientemente concluyó Azteca protagonizada por Óscar Jaenada, será estrenada en Azteca 7, en conjunto con el canal de paga History y la plataforma streaming Amazon, quien de acuerdo con el semanario Produ, adquirió los derechos de transmisión para España y Latinoamérica. Es una de las más fastuosas apuestas del Ajusco y contó con la participación de la empresa El ranchito, la misma que hizo Juego de tronos, para recrear Tenochtitlán en la historia que se estrenará para conmemorar los 500 años de la Conquista.

Betty viaja de Nueva York a México.

En México fuimos contagiados por el efecto Yo soy Betty la fea, luego tuvimos la versión mexicana La fea más bella (2006) y ahora Televisa estrenará Betty en NY, la más reciente historia basada en la original colombiana de 1999, escrita por Fernando Gaitán. Protagonizada por Elyfer Torres, Erick Elías y Aaron Díaz, y dirigida por Gustavo Loza, la serie de Telemundo llegará a las 22:30 horas por Canal 9.