"Oscura Navidad", los cuentos nada navideños que te harán morir de risa

El ir al teatro para muchos resulta ser un suceso que invita a la reflexión y al intercambio de ideas, pero para la actriz y directora Vicky Araico no siempre debe ser así, porque las artes escénicas también fueron hechas para simplemente pasarla bien y entretener.

“Terminar un año creo que para todos es complejo, porque hacemos el recuento de lo que pasó pero también comenzamos a planear, hacemos reflexiones, recordamos a los seres queridos que ya no están o hay gente que está convaleciente, en fin, entonces para la gente de teatro son momentos en que queremos que la gente ría, se divierta, con un humor muy blanco, como en nuestra propuesta”, dijo Araico.

Vicky Araico cierra el año presentando la puesta en escena "Oscura Navidad: Cuentos nada navideños para morirse de risa", donde dirige a los actores Sofía de Llaca y Juan Acosta en el escenario del Teatro Varsovia, donde darán funciones únicamente hoy y mañana

Oscura Navidad se compone de cuatro cuentos, lo cuales fueron elegidos del amplio repertorio de historias que año con años Boris Schoemann presenta en el Teatro La Capilla bajo el concepto Los Antinavideños; uno son monólogos y otros se narran en pareja, pero en todos la directora está apostando por una actuación muy física aprovechando que son historias muy divertidas.

“Está resultando una puesta en escena muy dinámica. Los cuatro son cuentos muy ligeros, por ejemplo, uno de ellos es sobre un bacalao que siente que está atrapado en el cuerpo de un hombre, por lo que es un horror para él vivir la Navidad; no le estamos apostando al tema profundo, aunque está ahí, pero estamos jugando de manera muy ligera, porque buscamos que la gente se ría mucho”.

A pesar de que se tocan temas como el veganismo, las clases sociales, la maternidad deseada, por mencionar algunos, están abordados de manera muy sencilla y apelando a la comedia, donde los actores se ayudan de objetos y su propio cuerpo para contar las historias.

“Una de las cosas que he aprendido es que debe existir tanto luz como oscuridad, entonces aunque los temas sean muy densos uno tiene que tener el contrapunto y eso está en la comedia, eso es lo que hace la fórmula perfecta en la vida. No me siento ajena a este género, porque creo soy muy juguetona porque también puedo ir muy profundo, también puedo ir a lugares muy oscuros y por ahora estoy trabajando en este lugar de mucha luz, pero que tiene esta picardía muy mexicana que nos ha permitido en el salón de ensayos jugar mucho”.

Araico explicó que tuvo la oportunidad de dirigir este montaje debido a que alguien más no pudo hacerlo, pero eso no fue problema para ella, porque ya conocía a Sofía de Llaca gracias a un taller de actuación que le impartió, además de la amistad que la une con su madre, la también actriz Pilar Ixquic Mata, quien fue quien le dio al idea a Sofía de invitar a Vicky para tomar en sus manos este proyecto.

“Ellas me conocieron con un monólogo que hice en México que se llamó Juana in a million, entonces fue así que llegó a mí este regalo; también debo decir que yo ya tenía ganas de dirigir, porque me siento con más herramientas para poder hacerlo y que se conjuga todo, Sofía y Juan Acosta me presentan el proyecto y dije, vamos a hacerlo”.

