Aunque las bodas son un motivo de felicidad y festejo, parece que este no fue el caso de Óscar Burgos, el comediante conocido como ‘El Perro Guarumo’ y de la también humorista Karla Panini, pues a 14 años de que consagraran su matrimonio, Burgos reveló que fue una experiencia horrible.

En aquel entonces ambos trabajaban para Televisa Monterrey como comediantes por lo que la empresa se ofreció a pagarles la boda a cambio de que fuera televisada, sin embargo, dicha situación terminó por incomodar a la feliz pareja.

A través del programa “Viejos lobos del mar” conducido por Poncho de Nigris y el propio comediante, éste último expresó: “La boda con Karla Panini fue lo más horrible del mundo, para ella y para mí”.

De acuerdo con Burgos, la atención fue excelente para los invitados pero ellos no pudieron disfrutar de la fiesta, ya que no estuvieron cerca de su familia e incluso la televisora llevó a personas externas a la celebración.



“No podíamos estar con nuestra familia, con nuestros amigos; eran fotos y fotos y fotos. No podíamos cenar porque, a parte a Televisa se le ocurrió invitar a gente del público”, recordó.

Debido a que acudieron personas desconocidas, amistades famosas tanto de Panini como del comediante decidieron no asistir.

Pese a que no recuerda quienes estuvieron en la desastrosa celebración, sí reconoció que Televisa pagó a tres grupos para que pusieran a bailar a los invitados, incluso pagó pasajes y el banquete.

“Fueron como tres o cuatro grupos, y luego se les pagaron pasajes a no sé cuántos artistas, y luego el banquete para... ching… no sé”, dijo.

Con respecto a su fallida relación, Burgos comentó en un programa del periodista Gustavo Aolfo Infante que la distancia fue lo que los llevó al declive, pues casi no se veían por compromisos profesionales.

“Panini y yo siempre nos hemos llevado bien chido... Nos empezamos a separar porque ella estaba haciendo gira en Estados Unidos mientras yo estaba haciendo gira en México. Nos veíamos muy poco, cada tres meses nos veíamos un ratito, ya ni teníamos relaciones", reveló.

