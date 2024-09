Omar Chaparro ha pisado muchísimos foros a lo largo de sus 28 años de carrera como actor y comediante; sin embargo, por primera vez, pisará un escenario para explorar una nueva faceta, la de cantante.

Y es que, este próximo 25 de septiembre llegará al Lunario del Auditorio Nacional para presentar su música y -como él mismo dice- graduarse, ante el público, como intérprete, una carrera que inició en 2012 con su primer disco, "El gori gori".

“Llevo esperando toda mi vida hacer este concierto. Lo primero que nació en mí fue la música, que ha sido una terapia para mí”, dijo en conferencia de prensa.

Durante los momentos en que se ha dedicado a cantar, el también comediante, se ha dedicado a explorar diversos géneros musicales; sin embargo, su estilo es no seguir tendencias, es por ello que ha preferido el mariachi, la banda y el pop, por encima de la música que está de moda

“Dejo que mi alma tome el control, no quiero seguir tendencias de lo que está sonando. Ya no soy un niño, tengo que decir lo que tenga que decir sin importar que me vayan a criticar, esto es mi historia”, agregó.

Asimismo, dejó claro que él es el mejor ejemplo de que nunca es tarde para luchar por tus sueños, pues, a pesar de que tiene una carrera consagrada en cine y televisión, jamás olvidó cuál era su verdadera pasión:

“Nacimos con algo que se llama ego; esa voz que se encarga siempre de meternos el pie en las relaciones, en el trabajo en la vida... que nos dice a menudo que no somos lo suficientemente buenos o que nuestras ideas no valen la pena; sin embargo, para avanzar hay que superarlos”.

Sobre los cuestionamientos sobre qué pasará con su faceta actoral, Chaparro aseguró que no sabe lo que el futuro le tenga deparado, pero por el momento está cien por ciento enfocado a vivir su presente, y la música, por ahora, es su presente.

“Antes estaba más preocupado por lo que pasaría y hacía dónde iría; pensaba: ‘¿por qué no se escucha tanto mi nombre?’, hasta que descubrí que lo más fácil es estar aquí, disfrutar el momento, me di cuenta que el universo nos va a dar todo”, finalizó.

