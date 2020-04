Omar Chaparro canta para sus fan y pide solidaridad durante cuarentena

Con un repertorio básicamente compuesto por los éxitos de Pedro Infante, su familia y su buen humor, fue como Omar Chaparro pasó un tiempo con sus seguidores este jueves, a través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube al que llamó "Omar en cuarentena".

Desde la comodidad de su casa, el actor y conductor dio la bienvenida a sus seguidores, con 40 minutos retraso por fallas técnicas. Omar explicó que a pesar de estar aterrado por lo que está sucediendo debido al coronavirus, ahorita se está dando oportunidad de hacer cosas que no había podido hacer en 10 años, como enseñar a sus perritos a hacer popo fuera de la casa, ayudar a su hija de 10 años a andar en bicicleta y disfrutar de la comida de su esposa, que aseguró lo está haciendo mejor que nunca.

También señaló que "¿Y cómo es él?", película que protagoniza con Mauricio Ochmann y Zuria Vega, tendría su estreno este fin de semana, pero que debido a la cuarentena se pospuso hasta nuevo aviso.

Entonces el momento de las complacencias llegó e inició con "Maldita sea mi suerte", que es un clásico del inmortal Pedro Infante y que el actor interpretó emulando totalmente su estilo.

Puedes leer: El Buki da concierto en redes y pide a fans orar en este tiempo de pandemia

“No es lo mismo la cuarentena para nosotros que para los que viven al día, para muchos la cuarentena puede ser estar en casa apreciando la familia, a los hijos, a la pareja; pero también puede ser muy complejo para las que tiene que salir a buscar ‘la chuleta’ para los niños.

“Por eso los quiero incitar a algo, si pueden ayudar a alguien haciendo cosas como no cobrara la renta, comprarle a la señora de la tienda, para ayudar en este golpe tan fuerte para la economía. Este virus puede ser tan malo como tan bueno, para reconocer la humanidad de la gente tenemos que aprender de ello, y este virus nos deja el poder ver los milagros en todo y en todos”, reflexionó.

Temas como "Paloma negra", "Amorcito corazón" o "Enamorada", fueron interpretados por el actor, quien no paraba de ir de un lado a otro, mover cosas y hasta jugar con sus mascotas, demostrando lo cómodo que estaba.

“Me siento muy solo, porque es raro que no te chiflen o te avienten jitomates”, comentó Chaparro al aceptar que la tecnología no es lo suyo.

Lee también: Reik aboga por quienes trabajan pese el coronavirus

Al poco tiempo apareció su esposa Lucía Ruiz de la Peña, alias La Mojarrita, quien se acercó a saludar con una copa de vino en mano y Omar le pidió que le dejara cantarle una canción, ella aceptó mientras le ordenaba la mesa.

“Esta canción se la compuse a mi esposa con mi amigo Gustavo Lara cuando cumplimos 13 años”, después les dijo a sus fans que no se pusieran celosas, “soy chaparrito pero tengo un corazón muy grande, donde caben todas”, y enseguida comenzó a cantar "Sigues tan hermosa".

“Qué bonito ruiseñor, te está saliendo bien lindo”, dijo ella al final de la melodía.

Luego dieron paso a cinco minutos a preguntas a La Mojarrita, donde le cuestionaron desde qué canción le gusta hasta cómo besa Omar.

“Tiene unos labios bien lindos”, y le dio un tierno beso la estrella de la película "No manches Frida", poniendo el toque romántico a la noche.

También estuvo con él su hijo Emiliano, de 14 años, quien confesó que a veces le estresa que su padre se la pase haciendo bromas o cantando. Su hija menor Natalia compartió unos momentos con él, para hacer una dinámica de preguntas y respuestas.

Incluso se dio tiempo de compartir un tema inédito: "A media borrachera", que escribió al lado de su amigo Josué Cortés durante esta cuarentena y que espera grabar pronto. Aunque sus seguidores le pedían seguir un poco más la transmisión (que tuvo 6 mil vistas), Chaparro decidió cerrar la noche con "¿De qué me sirve el cielo?" una de las canciones que componen la banda sonora del film "Como caído del cielo", después de casi hora y media de charla.

“Recuerden, vamos a salir de esta seguro, pero lo importante es cómo vamos a salir. Vamos a salir con más apreciación por la vida, dándonos cuenta que no somos lo más importante, que no somos tan grandes como pensamos, somos chiquitos y hay cosas mucho más importantes. Creo que es un momento de reflexión, de no ser egoístas, de dar la mano a quien más lo necesita. Así que tomen lo bueno de esta experiencia, ayuden a los demás, agradezcan, es un momento de meditar, de rezar, de conectarse con uno mismo y sobre todo con Dios. Cuídense y si tienen la posibilidad de no salir de casa, quédense”, finalizó.