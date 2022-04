El director de cine estadounidense Oliver Stone afirmó este martes que unos "carniceros" hicieron desaparecer "el cerebro del presidente Kennedy por odio".

En rueda de prensa en Barcelona (noreste español), el cineasta destacó de su nuevo documental, "JFK Revisited: Through the Looking Glass", que su financiación es británica y no estadounidense, y que todavía quedan muchos cabos sueltos sobre el asesinato del presidente norteamericano en Dallas, en 1963.

A su juicio, "toda la masa cerebral" del presidente "no aparece en la autopsia porque parece que alguien cambió el cerebro de Kennedy y el que había sobre la camilla y llegó al hospital fue de otro".

Stone aseguró que unos "carniceros lo hicieron desaparecer porque había mucho odio, mucho enfado por los cambios que quería introducir en el gobierno", y agregó que las imágenes que muestran a su esposa, Jackie, "que va hacia atrás, hacia el capó del coche, es porque intenta recoger, recuperar partes del cerebro de su marido que ve sueltas".

El director mostró su satisfacción por la proyección de la película este lunes en el Barcelona Film Fest porque "la sala estaba llena a rebosar de un público fantástico, que hicieron preguntas muy bien planteadas, que denotaban que reflexionaron y que apreciaban la contribución de Kennedy a la Historia, algo que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones".

Stone defendió que su nueva cinta "trata de los hechos puros y duros", a la vez que cree "sirve para respaldar la película de 1991" que él mismo dirigió, "JFK".

Aunque consideró que el documental "ha sido ampliamente ignorado en Estados Unidos, ha despertado muchísimo interés en los medios alternativos, en internet".

"Estados Unidos -prosiguió- quiere seguir controlando la historia. En 2013 fue el quincuagésimo aniversario (del asesinato) y una vez más se volvió a plantear el caso Kennedy con la historia de siempre, la historia convencional, y nadie se atrevió a llevar la contraria".

Esto es tener a la ciudadanía "sometida en la más tremenda ignorancia -opinó-, dando la espalda a la historia, a la realidad, lo que es muy preocupante y se relaciona incluso con el contexto actual, porque es tremendo que alguien en un país sea capaz de provocar una humillación tan grande como asesinar a un presidente y que no salga la verdad a la luz, incluso con autopsias organizadas y con miedo a decir la verdad".

Stone recibirá hoy en Barcelona el Premio de Honor de los Premios Sant Jordi de Cinematografía de Radio Nacional de España.



