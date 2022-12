"Olé México" llena el Auditorio con música mexicana y tintes flamencos

Casi es imposible imaginar que alguien no sepa quién es Juan Gabriel, señaló la directora de orquesta Alondra de la Parra, pero sí, por increíble que parezca, hay personas en este mundo que desconoce todo acerca del “Divo de Juárez” y es justo a esos compositores quien la artista decidió llamar para hacer los arreglos de su proyecto “Olé México”.

Este concepto, que muestra la hermandad musical que hay entre México y España, nació con la iniciativa de Mane de la Parra, por lo que se grabó una producción discográfica, que llegó a tener nominaciones al Latin Grammy.

Pero este domingo arrancó su gira de conciertos en el Auditorio Nacional para después trasladarse a otras ciudades de la República Mexicana.

A lo largo de 17 melodías del cancionero mexicano con colores flamencos este espectáculo se ganó la ovación de pie del Coloso de Reforma con melodías llenas de sentimiento interpretadas vocalmente por Eugenia León, Concha Buika y Pitingo.

Con cambios de vestuario y buen humor los anfitriones hicieron sonar piezas de autores como Armando Manzanero, Álvaro Carillo, Juan Gabriel, Manuel de la Falla, Tomás Méndez, María Grever, Agustín Lara, entre otros.

“Qué bonito poder cerrar este año tan peculiar con tantas maravillas y tantos retos, cerrarlo con ustedes aquí, con esta música hermosa y con mis muy queridos hermanos, primos que son los cantantes que nos van a acompañar esta noche”, expresó Alondra de la Parra durante su primera intervención.

Durante este saludo prometió que habría una noche llena de historias con música de países que describió como hermosos que son México y España, lo cual se cumplió; invitó a Eugenia León quien cantó “La mentira”.

Acompañada de la Orquesta de Minería, De la Parra fue guiando la velada, que se repetirá este jueves 15 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, el 20 de este mes en Puebla, el 22 en Mérida, Yucatán y finalmente el 26 en Acapulco, Guerrero.

“Aunque somos muchos aquí, se siente como si estuviéramos en casa, este proyecto nació hace un par de años cuando mi hermano Mane me dice: ‘ Alo ¿por qué no hacemos las canciones con las que crecimos con las que cantábamos con nuestros abuelos, con nuestros papás, pero con las voces españolas, flamencas, gitanas?

“Y se me hizo muy bonita idea y la dejamos ahí en la imaginación, hasta que dijimos hagamos esto realidad”.

Los diferentes cantantes iban entrando y saliendo del escenario conforme les tocaba su turno, como Eugenia León que además cantó en solitario “Cuando vuelva a tu lado” y “Amorcito corazón”.

Mientras que Buika conquistó con su voz en las canciones “No”, “Adoro”, “Paloma negra”, el tema inédito “Vivir es increíble” y “Amor eterno”, previo al cual expresó lo siguiente:

“La canción que viene ahora es uno de los más importantes regalos que México ha hecho al mundo a través de uno de sus artistas más icónicos y más increíbles, su nombres es ‘Amor eterno’ y está dedicado esta noche, como lo quiso el maestro, a todas las madres que están aquí, pero sobre todo a las que están allá arriba”.

Pitingo, quien es el creador de la “soulería”, es decir el soul a ritmo de bulería cantó “Cucurrucucú Paloma”, “Sabor a mí”, “Granada y “Échame la culpa”, al final los tres vocalistas interpretaron “Hasta que te conocí”, pero fueron tantos los aplausos que Alondra regresó al escenario para deleitar al público con una canción más, antes de concluir.

Alondra resaltó que México y España tienen mucho en común y hay una gran hermandad entre sí.

“Dos naciones tan hermanas desde siempre donde hemos compartido todo tipo de expresiones culturales, artistas, nos hemos abrigado los unos a los otros, qué placer estar aquí querido México con todos ustedes.

“Me siento realmente en familia, todo esto es muy especial porque nos comprendemos casi como si fueramos hermanos, compartimos la misma lengua, en el corazón se queda mucha historia”.

