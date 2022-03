Oka Giner y los obstáculos que enfrenta en la actuación debido a su físico

Por su físico, a Oka Giner ni siquiera la quieren castear cuando alguien está en la búsqueda de quien pueda hacer personajes rudos y fuertes.

La actriz de "Señora Acero" y "La piloto" dice que la ven muy delicada o flaca y por ese simple hecho no la toman en cuenta.

Así que entiende perfecto la exigencia del movimiento Poder Prieto que busca ver reflejado en la pantalla chica la realidad mexicana y no los estereotipos visuales donde el blanco es de clase alta o empresario y, los morenos, lo contrario.

"Estoy totalmente de acuerdo con el movimiento. Aunque no queramos verlo, es una realidad que esa discriminación existe. No creo que venga de un mal lugar, sino porque la televisión en México sigue apostándole a los clichés", dice la actriz.

Oka inició su carrera en la serie "Gossip Girl: Acapulco", a la que siguieron las producciones "Señorita Pólvora" y "Bajo el mismo cielo".

Recién se estrenó la segunda temporada de "Madre sólo hay dos", en la cual interpreta a la ex novia del personaje a cargo de Paulina Goto.

Aún con esa exposición, todavía sale a la calle sin ser reconocida del todo. Pero si añora algo del anonimato previo a estar frente a cámaras.

"Lo único que realmente extraño es poder hablar sin que me saquen de contexto. Yo soy muy irreverente y tengo un sentido del humor que no todos entienden. Entonces cuando tengo un micro enfrente siento que no puedo hacer bromas y que tengo que cuidar lo que digo, porque pueden malinterpretar mis palabras", subraya.

Desde esta semana a la actriz se le ve como parte de "Corazón guerrero", la nueva telenovela de Televisa, en la cual encarna al interés amoroso de algunos coprotagonistas.

"Domenica es una mujer independiente, luchadora social. No le gustan las injusticias y es un alma muy libre. Ama a su familia", comenta.

Después espera el estreno de "Ninis", una serie donde también están Jesús Zavala ("Club de Cuervos") y Natalia Tellez ("Después de ti") y la comedia fílmica Inesperadamente "Lucía", en que comparte créditos con Juan Pablo Castañeda ("El recluso").

"Ninis es un sitcom en el que experimentamos hacer lo que en México no se había hecho, alejado de los pastelazos en un formato más americano, nivel "Friends" o "How I met your mother".

"Son un grupo de seis amigos que ni estudian ni trabajan, pero lograr eso les da un chingo de trabajo. Mi personaje es Valeria, una chica recién llegada de Chihuahua en búsqueda del sueño capitalino", detalla.



mafa