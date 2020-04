Ofelia Medina cuenta por qué rechazó la herencia de María Félix

La actriz mexicana Ofelia Medina, reconocida por protagonizar telenovelas como "Lucía Sombra" y "Paloma", reveló que en su juventud, Enrique Álvarez Félix -hijo de la afamada actriz mexicana María Félix, una de las figuras más importantes de la Época de Oro de cine mexicano- le ofreció en dos ocasiones toda la herencia de “La Doña”, con la condición de casarse con él, según relató a través de una entrevista para el programa El Show de las telenovelas.

Tras protagonizar la telenovela "Rina" en 1977, el hijo de María Félix le extendió la oferta: “Meses después de la novela, Enrique me propuso matrimonio, me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que yo no creo en el matrimonio y no me hubiera casado con él”, confesó la actriz.

Te puede interesar: “Tizoc”, la película en la que Pedro Infante hizo llorar a María Félix

Sin embargo, no se rindió, según contó Ofelia, pues le volvió a extender la propuesta, con la condición de contraer matrimonio con él: “Me invitó a cenar con su mamá y después de que se fue María, me dijo ’todo lo de ella va a ser tuyo', pero yo le dije que muchas gracias, que no”.

La herencia, que según contó Medina durante una entrevista para El Show de las telenovelas, rechazó la artista de 70 años, fue destinada al secretario de Enrique, Javier Tellez Pulido con 50 mil dólares y a su asistente Luis Martínez de Anda, que le dejó como legado las casas de Polanco y Cuernavaca con su contenido, además del departamento que fue de su hijo, según dijo -hace varios años- a los medios de comunicación, Javier Mondragón, albacea de María Félix.

También lee: ​María Félix, el lugar donde reposa la "mujer sin alma"

rad