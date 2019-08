Ochoa miente: Cynthia Klitbo

[email protected]

Cynthia Klitbo denunciará a Jesús Ochoa por acoso sexual y todo lo que resulte; indicó que tiene las pruebas suficientes para demostrar que el presidente de la Asociación Nacional de Actores miente.

La actriz explicó ante los medios de comunicación las humillaciones que sufrió cuando laboraba en la Secretaría de Previsión Social de la ANDA, y con documentos en la mano señaló que todo lo que se dice en su contra sobre un desfalco es falso.

“El señor agarró un plátano y me lo empezó a embarrar por toda la cara y él con una cara de degenerado. Se lo puso en medio de las piernas y así lo hizo!”, dijo la actriz sobre la agresión.

Derivado de esa situación Klitbo comentó que le inventaron su relación con Óscar Toledano, a quien también se le despidió, porque fue él quien se acercó a ella para ver cómo se encontraba, después del “platanazo”.

“En el pleno no lloré, él me dijo ‘mira te lo estoy embarrando’, yo le dije ‘pues si a ti te hace feliz’; por supuesto que cuando entré a mi oficina, lloré y lloré y yo ya no supe qué hacer, yo empecé a ver cómo empezaron a rodear todos mi oficina, como si yo hubiera hecho algo malo; ustedes saben que hacerme llorar no es fácil”, explicó.

En días pasados, Jesús Ochoa señaló que había un faltante de 33 millones de pesos en la Secretaría de Previsión Social, acusando a la actriz de dicho desfalco, pero ella indicó que tiene todos los papeles necesarios para probar que es mentira, además recalcó que durante su administración sólo ayudó a los miembros del sindicato a que recibieran buenos servicios de atención a la salud.

“Yo no quería demandar, porque finalmente un juicio cuesta y yo tengo dos hipotecas, trabajo para pagar esas casas, pero ente estas circunstancias demandaré porque mi nombre nunca va estar limpio”, dijo.

Hace poco Cynthia subió un video a sus redes sociales en donde Jesús Ochoa la estaba espiando, acto que reprueba la actriz y no entiende por qué lo hizo, además asegura que miente a los medios de comunicación y abusa de su poder para meter a sus familiares a la ANDA, por ejemplo, su sobrina empezó a trabajar ahí y para ello le inventó la historia de que era actriz.

“¿Qué pasó con Jesús Ochoa?, el señor es presta nombres y él lo dijo, yo pasaba por ahí y me metieron y ese es mi enojo y dos porque yo tenía otro concepto de él, Con el tiempo, se ha convertido en un dictador, la gente lo quiere fuera y él no se quiere salir”, dijo.