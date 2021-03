"Nunca me he sentido un ícono": Lolita Ayala

A Lolita Ayala le entusiasma ser considerada un ícono de moda, luego de pensar que ella ya no estaba vigente en la imagen del público. La comunicadora cuenta que cuando su hija María Luisa le propuso lanzar una línea de playeras con su imagen le pareció poco viable, sin saber que la volverían tendencia en redes sociales y que la mercancía se agotaría en pocas semanas.

“Me da risa que me digan ícono porque la verdad nunca me he sentido así. Esto que hizo mi hija me tiene súper orgullosa porque cuando me presentó el plan le dije: ‘hija, ¿quién va a querer a Lolita Ayala en una playera si yo ya fui?’ Y ella me dijo: ‘vas a ver que sí, porque eres vintage’”, contó Ayala en entrevista.

La periodista repitió el éxito virtual hace unos días cuando fue portada de una reconocida revista de moda y belleza en la que lució un look moderno e imponente. Para Lolita, la gran ventaja de ser un referente es que puede apoyar con las ganancias a causas sociales como la de la fundación Sólo por ayudar, a la que dona lo recaudado con su línea de ropa.

“Tristemente el nuevo gobierno no quiere ayudar, nos están poniendo todas las trabas del mundo a las fundaciones. Con toda la pena tengo que hacer lo que puedo para conseguir fondos y apoyar a la gente que necesita”.

Durante 29 años, estuvo al frente de El noticiero con Lolita Ayala, y aunque reconoce que extraña aquella dinámica, está enfocada en su labor social, que comparte con sus hijos para hacer mancuerna.

“Aprendes muchísimo trabajando en la televisión. Yo llegué de casualidad, fue un milagro”.

Durante sus más de 50 años de carrera, Ayala ha aprendido a sacar provecho hasta de sus tropiezos, como cuando tuvo un problema de garganta que le impidió dar una noticia estando al aire, por eso su frase “ya se fue”, ahora es parte de los cubrebocas que forman parte de su mercancía. Además, exhorta al público a estar al pendiente de la vacuna contra el Covid-19.

“Sí me la voy a poner, yo he checado con muchos médicos infectólogos y todas las vacunas son buenas”, señaló.